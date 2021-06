Orages en Seine-et-Marne : 20 communes durement touchées et des routes départementales fermées

Dans la nuit du 3 au 4 juin 2021, des orages ont frappé le nord de la Seine-et-Marne. Il y a eu des inondations et les pompiers ont dû intervenir une centaine de fois. Plus d’une vingtaine de communes sont touchées et des routes sont actuellement fermées, indique la préfecture, dans un communiqué.