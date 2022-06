Orages, grêle, pluie : comment obtenir une indemnisation en cas de dégâts sur son logement ou sa voiture

De violents orages de grêle ont touché le Sud-Ouest dans la nuit de lundi à mardi. De nombreuses toitures ont été touchées. Des voitures mises hors service. Des habitations inondées. Comment se faire indemniser ? Quels sont les bons réflexes à adopter ? France Bleu fait le point.

Prendre des photos

D'abord, prenez beaucoup de photos. Et contactez votre assurance. Vous avez cinq jours pour déclarer les dégâts à votre assureur par courrier, par mail ou par téléphone. Il faudra ensuite fournir des preuves pour estimer vos pertes. Donc conserver tous les objets endommagés, car ils seront peut-être examinés par l'assureur ou l'expert désigné pendant l'expertise.

En revanche, si vous avez une toiture béante, par exemple, vous pouvez prendre les premières mesures pour mettre votre bien à l'abri. Essayez de faire appel à un professionnel. Ensuite, vous pourrez faire des devis pour votre voiture ou votre logement.

Il est aussi recommandé de fournir les factures des objets endommagés pour faciliter l’indemnisation. Un expert sera éventuellement missionné pour fixer le montant du remboursement.

Bien relire son contrat

Pour être remboursé, tout dépend du contrat que vous avez souscrit. En général, les dégâts causés dans votre maison ou le bâti sont couverts par votre contrat multirisques habitation. En revanche, c'est moins évident pour les dépendances de la maison (garage extérieur, abris de jardin, piscine ou clôture). Ils ne sont en général assurés que s'ils sont mentionnés dans le contrat.

Quelle garantie pour la voiture ?

Si vous êtes assuré au tiers, vous ne serez pas indemnisé en cas de dégâts sur votre voiture. Vous serez en revanche remboursé si vous avez opté pour la formule tous risques. Votre assurance auto inclut dans ce cas la une garantie "force de la nature". La prise en charge sera totale également si l'état de catastrophe naturelle est décrété dans votre commune.

Quid de l'état de catastrophe naturelle ?

Les maires des communes touchées par la catastrophe naturelle demandent à la préfecture que leur communes soient visées par l'arrêté de catastrophe naturelle.

Vous devez donc, comme dit précédemment, faire une déclaration de sinistre à votre assureur le plus rapidement possible et envoyer une copie à la mairie. Cela permettra au maire de votre commune de demander à la préfecture le classement en zone de catastrophe naturelle.

L'état de catastrophe naturelle est ensuite établie par décret et prend effet au moment où celui-ci est publié au Journal Officiel.

L'état de catastrophe naturelle n'exclut pas une franchise. Pour les biens personnels, les franchises sont les suivantes :

380 € pour les habitations ou tout autre bien à usage non professionnel

1 520 € si le dommage est imputable à un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol

Les conseils d'un expert

NB : vidéo tournée début juin.