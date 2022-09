Orages : la foudre est tombée sur le clocher de l'église de Vieilles-Maison-Sur-Joudry

" C'est assez spectaculaire et c'est sûr qu'on n'avait jamais vu ça chez nous". Ce mardi encore, Daniel Leroy, le maire de la commune de Vieilles-Maison-Sur-Joudry ( 650 habitants) n'en revient pas : la foudre est tombée lundi soir sur le clocher de l'église Saint-Pierre, qui date du 10 ème siècle.

Les morceaux de bois et d'ardoise ont volé jusque dans le cimetière

"Le clocher est encore debout, heureusement. Mais, la foudre a éclaté une partie de la charpente. Les morceaux de bois et d'ardoise ont volé jusque dans le cimetière derrière." explique l'élu. Le système électrique de l'édifice a aussi beaucoup souffert : le boitier du disjoncteur a explosé et a été retrouvé au milieu de l'église. Il va falloir refaire toute l'installation électrique. " Ca a été très violent et d'ailleurs, dans la commune, plusieurs box internet ont aussi grillé"

Dès ce mardi matin, le maire a fait une déclaration à l'assurance. Un expert devrait passer sur place. " J'espère qu'il n'y aura pas de surprise quand les experts vont passer et qu'on sera bien pris en charge. Mais, il y en a déjà pour une belle somme".