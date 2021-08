Orages : la Haute-Savoie recommande d'être "rentré avant la fin d'après-midi" des sorties en extérieur

Météo France place dix départements du sud-est en vigilance orange aux orages ce jeudi 12 août, dont la Savoie et la Haute-Savoie. Les secteurs les plus touchés devraient être l'Ain et le Jura. La Haute-Savoie recommande donc la prudence, notamment dans les campings, en montagne et sur les lacs.