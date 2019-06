Orages : le collège Fernand Léger de Petit-Quevilly fermé

Conséquence des orages de mardi soir, un collège de Petit-Quevilly et la bibliothèque de Sotteville-les-Rouen sont fermés mercredi. Les pompiers ont été très sollicités.

Seine-Maritime, France

Un violent orage a frappé la Seine-Maritime, mardi 5 juin, en fin d'après-midi. La grosse averse et les vents violents ont fait des dégâts.

Collège fermé

Conséquence des intempéries : le collège Fernand Léger du Petit-Quevilly est fermé, au moins pour toute la journée de mercredi. L’établissement indique que les équipes du département sont à pied d'oeuvre pour remettre tout en ordre. On ne sait pas encore si le collège pourra rouvrir jeudi.

Egalement inondée, la bibliothèque de Sotteville-les-Rouen est fermée mercredi et pour quelques jours.

Pompiers très sollicités

Les pompiers ont reçu de nombreux appels en début de soirée mardi. En cause, des caves inondées, des fils et des lignes électriques arrachées, des arbres tombés sur la route. Les secteurs de Bellencombre et Pommeréval, près de Neufchâtel-en-Bray ont été particulièrement touchés.