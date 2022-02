Orange collecte vos téléphones portables usagés dans les mairies du Gard

Tout est parti d'un chiffre délivré par Ecosystem. "Cet organisme estime que 100 millions de téléphones dorment dans les placards des Français" précise Véronique Fontaine, directrice des relations avec les collectivités locales chez Orange dans le Gard. Pour faire face, l'opérateur téléphonique et l'association des maires du Gard ont signé ce mardi matin une convention de partenariat. Les municipalités, qui le désirent, vont recevoir une urne en carton, dans laquelle les mobiles seront déposés. La commune de Saint-Césaire-de-Gauzignan a été la première à se manifester.

Déjà ca ne coûte rien aux mairies. Et puis surtout, c'est une démarche citoyenne et écologique. Chez nous, il y aura trois points de collecte. La mairie, l'école et la médiathèque - Frédéric Gras, le maire de Saint-Césaire-de-Gauzignan