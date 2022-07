La galère dans les commerces et les châteaux en Dordogne après une grosse coupure d'internet

Des travaux d'Orange ont accidentellement coupé un très gros câble de fibre optique qui dessert la vallée de la Dordogne ce mardi 26 juillet, privant d'internet 25 000 foyers, commerces et sites touristiques pendant quatre heures.

Près de 25 000 habitants du Périgord noir, commerces et châteaux ont été privés d'internet pendant quatre heures ce mardi 26 juillet dans toute la vallée de la Dordogne, à cause de la coupure d'un câble de fibre optique de l'opérateur Orange. Un de ses prestataires a coupé accidentellement ce gros nœud qui dessert la vallée de Trémolat jusqu'à Sarlat pendant des travaux sur la ligne. Le câble avait été endommagée par le passage d'un engin agricole le mois dernier et nécessitait des réparations.

La coupure a privé d'internet fixe 25 000 abonnés à Orange dans le Périgord noir, aussi bien pour se connecter à internet que pour téléphoner. A la mi-journée, la queue s'allongeait devant le château des Milandes, où les terminaux de paiement par carte bancaire ne fonctionnaient plus. Les employés ramontaient la file d'attente en demandant aux touristes de payer en liquide ou par chèque : "En début d'après-midi, les touristes remontaient pour nous dire que le distributeur de billets du bourg de Castelnaud était vide", raconte une employée.

Parcmètres en panne et file d'attente à l'entrée des châteaux

Même histoire à Saint-Cyprien, où de la mairie jusqu'aux commerces, internet, téléphone et terminaux de paiement étaient inutilisables pendant plusieurs heures. A La Roque Gageac, le maire Jérôme Peyrat indique avoir renoncé à faire payer le parking car les touristes paient en grande majorité par carte bancaire au parcmètre : "C'est une journée de perdue pour les commerces", râle le maire du village très prisé des vacanciers. A Castelnaud-la-Chapelle, Nathalie Bapst qui gère le château explique qu'avec les pannes "récurrentes" ces derniers mois, elle a pris différents opérateurs pour ses terminaux de paiement et a pu continuer à travailler presque normalement.

Orange a rétabli la connexion vers 15 heures, après un peu plus de quatre heures de coupure. C'est la même ligne, qui passe au niveau du pont de Trémolat, qui avait provoqué une importante coupure au mois de juin. Le câble de fibre optique était à terre à la sortie du pont et avait été endommagé par le passage d'un engin agricole. C'est ce qui a poussé Orange à effectuer cette réparation, en installant un caisson pour protéger la fibre du passage des véhicules.