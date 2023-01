Orange dans le collimateur des élus de Vendée

Il y a 10 ans (2013) était lancé le plan France très haut débit. 10 ans plus tard 70% du pays a accès à la fibre et 46 % des Français ont effectivement un abonnement. Mais là où ça traîne, ça râle comme en Vendée. Les maires de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne sont toujours très remontés contre l'opérateur Orange qui n'a pas tenu selon eux ses engagements. Environ un quart des foyers de ces deux agglomérations ne sont pas encore raccordés.

ⓘ Publicité

"11 mille prises posées en un an par Orange, 12 mille prises par mois par Vendée numérique, de qui se moque-t-on ?" Alain Leboeuf

L'an dernier Orange a posé 11 mille prises à La Roche-sur-Yon et aux Sables d'Olonne, tandis que Vendée Numérique -groupement d'intérêt public chargé du reste du département- a posé 12 mille prises par mois. "De qui se moque-t-on ?" a tonné le président du conseil départemental Alain Leboeuf lors de ses voeux le 6 janvier. "J'avais peur à nos territoires ruraux, aujourd'hui je constate que ce sont les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon qui sont en panne" ajoute le patron du département.

"Désormais, trop c'est trop- a embrayé lundi soir le maire et président de l'agglomération de La Roche-sur-Yon Luc Bouard- Orange n’a jamais tenu ses promesses et ça suffit ! Avec Yannick Moreau, nous avons donc demandé à l’État de mettre Orange face à ses manquements. Nous demandons à ce que les retards, les désagréments et les désavantages induits ne restent pas impunis".

Invitée de France Bleu Loire Océan le 4 janvier, la déléguée régionale de l'opérateur Orange en Pays de la Loire Véronique Fontaine répondait "que l'engagement sur le volume est tenu, ce qui se passe est une croissance démographique et il reste des prises à faire (...) on a fait 90 mille prises en Vendée, ça correspond à 100% de l'objectif Plutôt que polémiquer je préfère regarder devant".

Fin décembre l'autorité de régulation des télécommunications l'Arcep a mis en demeure Orange suite à ces retards et ouvert une procédure d'éventuelle sanction pour "ces manquements". Sa présidente rencontrera la semaine prochaine Alain Leboeuf. Ce dernier n'exclue pas de confier à Vendée Numérique le raccordement des foyers oubliés.

loading

loading

loading