Orange déploie ses antennes 5G à Guéret

Il y a d'autres opérateurs téléphoniques qui proposent la 5G depuis quelques mois, mais pas dans les proportions d'Orange : douze antennes spécifiques, déployées aux quatre coins de Guéret (Cher du Prat, Grancher, Chemin des Châtres, et au-dessus de la boutique Orange avenue de la République), pour un débit ultra-puissant de 3,5 GHz, quatre fois plus rapide que celui de la 4G. Car contrairement à une idée reçue, il y a bien la 4G en Creuse ! Et d'ailleurs, elle ne suffira pas, car elle est déjà très sollicitée, parfois jusqu'à saturation ; en déployant la 5G, le réseau sera soulagé, en plus de permettre une navigation et des téléchargements optimaux. "Une technologie peut s'avérer insuffisante. Ce n'est pas encore le cas de la 5G, mais ça n'aurait pas été durable sans l'ouverture de la 5G, dont les performances sont largement meilleures", selon Franck Aupetit, le délégué d'Orange en Creuse.

ⓘ Publicité

"Une technologie peut s'avérer insuffisante. Ce n'est pas encore le cas de la 5G, mais ça n'aurait pas été durable sans l'ouverture de la 5G, dont les performances sont largement meilleures" - Franck Aupetit, le délégué d'Orange en Creuse.

Une aubaine aussi pour les entreprises

Dès maintenant, avec un portable adapté et un forfait 5G adéquat Orange, vous pouvez donc profiter des services de la 5G à Guéret, et même un tout petit peu autour, selon la zone (une partie de St-Sulpice Le Guérétois peut ainsi être couverte). Une aubaine pour les particuliers, et les professionnels, notamment les entreprises, se réjouit Philippe Daly, le président de la CCI de la Creuse. "Avec la 5G, à l'extérieur, sur un chantier ou autre, vous pouvez très rapidement traiter des données, télécharger des fichiers très lourds sans être obligé de revenir au bureau, sur un ordinateur raccordé à la fibre". Objectif : accroître la compétitivité et l'attractivité de la Creuse, montrer que ce n'est pas juste un territoire rural coupé du monde.

Reste désormais à régler le problème de quelques zones blanches, comme dans certains magasins guérétois, où l'on perd la connexion en entrant dans les locaux. La mairie assure être en lien avec Orange pour régler le souci. Quant au reste de la Creuse, il sera couvert en 5G d'Orange à terme, mais on ne sait pas quelles seront les prochaines villes, ni à quelle échéance.