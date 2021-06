Orange lance sa 5G sur le Bassin d'Arcachon

Orange a fait le choix d'équiper en premier les zones les plus densément peuplées. Le Bassin d'Arcachon était une priorité de l'entreprise, notamment à l'approche de la saison estivale et de l'arrivée massive des touristes.

Car plus il y a du monde sur le réseau et plus il rame ! C'est bien connu, l'été, quand les parisiens et les touristes débarquent sur la Presqu'île il devient tout de suite plus difficile de visionner une vidéo. Certains jours la 4G est totalement saturée. En attendant la fibre, d'ici 2024 si tout va bien, Orange passe donc à la vitesse supérieur avec sa 5G.

75 nouvelles antennes ont été installées tout autour du Bassin pour assurer une couverture complète. Même le phare du Cap Ferret a été équipé d'un boitier. L'entreprise évoque un déploiement utile et responsable. Utile car il est répondrait à une vraie demande et responsable car cette technologie serait moins gourmande que sa grande soeur. Selon les chiffres d'Orange, la 5G consomme 10 fois moins d'énergie que la 4G pour véhiculer le même nombre de données.