Orelsan au zénith de Caen : les premiers spectateurs sont déjà là

C'est le grand jour ! Ou plutôt le grand soir. Le rappeur Orelsan lance sa nouvelle tournée ce mardi 22 février, chez lui, en Normandie. Il se produitsur la scène du zénith de Caen. La plus grosse salle de spectacle de l'agglomération caennaise tout près de laquelle a vécu Aurélien Cotentin. Après le report de ses premières dates de concert en raison des restrictions sanitaires, l'Alençonnais a fait tout son possible pour dégoter une date à la maison. Et c'est donc ce soir.

Les premiers fans sont déjà là. Dès la mi-journée, quelques spectateurs ont commencé à faire la queue devant les portes du zénith. Ils sont plus nombreux cet après-midi surtout pour ceux qui suivront le concert dans la fosse. Heureusement, ce mardi, il n'y a pas toujours autant de pluie sur Caen.

Les caméras du frère d'Orelsan dans la file d'attente

Certains spectateurs qui patientent à l'extérieur ont pu croiser la caméra du frère d'Orelsan. Clément Cotentin, qui a réalisé le documentaire Montre jamais ça à personne, a interrogé quelques fans dans les files d'attente devant le zénith de Caen.

Clément Cotentin, le frère d'Orelsan, balade sa caméra dans les files d'attente devant le zénith © Radio France - Jason Grönert

La rappeur Orelsan débute sa tournée ce mardi soir au zénith de Caen © AFP - GUILLAUME SOUVANT