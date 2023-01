Organisation des cantines scolaires : à Strasbourg, l'opposition monte au créneau

Imaginons que nous sommes jeudi et que votre emploi du temps de la semaine prochaine change. A Strasbourg, il est trop tard pour inscrire votre enfant à la cantine. C'est ce manque de flexibilité que dénoncent des parents d'élèves auprès de Nicolas Matt, conseiller municipal d'opposition à Strasbourg.

Selon lui, cela pose notamment problème aux familles modestes. "Les parents dont l'emploi est précaire, je pense notamment aux intérimaires, ne peuvent pas se projeter d'une semaine à l'autre. Or, il faut réserver les repas à la cantine entre 5 et 10 jours à l'avance. Ils ont le droit à dix repas réservés en dernière minute mais au-delà, le repas est facturé le double du prix". L'élu propose ainsi de prévoir plus de repas que le nombre de réservations, pour assurer une assiette complète aux inscrits de dernière minute. Les repas non servis pourraient être "redistribués à des associations ou aux personnes à la rue" développe Nicolas Matt.

"C'est déjà le cas" rétorque Hülliya Turan, adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de l'éducation et de l'enfance. "Il y a des accords avec un certains nombre d'associations pour redistribuer les repas non consommés". Mais elle ajoute que les réglementations en terme d'alimentation, notamment sur la question de la chaîne du froid, sont strictes. "Au-delà d'une certaine heure, un repas réchauffé ne peut pas être distribué". L'objectif de cette organisation tant décriée est de minimiser le gaspillage alimentaire , explique l'élue.

"1,50€ quand on dort à la rue, c'est trop cher"

Parmi les autres enjeux évoqués, celui de la gratuité des repas pour les familles les plus modestes. "Aujourd'hui, le tarif le plus bas, calculé sur le quotient familial, est de 1.50€" précise Céline Geissman, conseillère municipale du parti socialiste à Strasbourg. "Pour une famille composée de quatre ou cinq enfants, qui dort dans la rue ou dans leur voiture, c'est trop cher". L'élue d'opposition enjoint la maire Jeanne Barseghian à pousser "jusqu'au bout la tarification solidaire" en votant la gratuité des repas pour les quotients familiaux les plus faibles.

Un point sur lequel Hülliya Turan est favorable. "Il y a un travail en cours pour une tarification sociale et solidaire beaucoup plus importante. En tant que communiste, je pousse en ce sens. Cela dit, il y a un équilibre financier à trouver. Nous sommes entrain de travailler sur une tarification qui soit le plus juste possible pour l'ensemble des familles, au vu des quotients familiaux que nous avons". Les élus débattront du sujet des cantines scolaires lundi 30 janvier, en conseil des ministres.