Organiser les fêtes de la San Fermin en juillet sera "littéralement impossible" pour le maire de Pampelune

Malgré des taux records de contaminations, la vie continue de manière presque normale à Pampelune, la capitale de la Navarre : restaurants, bars et cinémas sont ouverts. Mais de là à organiser des San Fermin en juillet 2021... Ça semble "dificilísimo" au maire Enrique Maya. Dans une interview accordée à France Bleu Pays Basque, il affirme : " Ce qui est évident c'est que des San Fermin comme on les connaît, ça semble super difficile : on passe notre temps à poser des interdictions alors penser _organiser, dans quelques mois à peine, les San Fermin que nous connaissons, avec des gens dans la rue, des embrassades, des danses, ça c'est littéralement impossible_. Mais bon, on est en train d'étudier, dans le cas où les conditions sanitaires seraient plus favorables que maintenant, la possibilité d'organiser quelques manifestations". Parmi les différentes hypothèses, des corridas, mais le maire ne veut pas aller plus loin "parce qu'en vérité, ça semble très difficile qu'il y ait des San Fermin".

Une vie normale

Pourtant, la vie semble presque normale dans la capitale navarraise : "ici l'hôtellerie est autorisée mais en terrasse seulement, explique le maire. On a agrandi la surface des terrasses et on ne fait pas payer de taxe pour les terrasses parce qu'on pense que la restauration est un élément économique important. On peut aller au cinéma même s'il y a des jauges très limitées, il y a des activités culturelles, des petits concerts, on peut se promener dehors, mais le couvre-feu entre en vigueur à 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. _C'est-à-dire que la vie quotidienne est assez normale, le plus dur c'est qu'on ne peut voir la famille que dans la rue_. Tu ne peux pas aller chez ton frère ou chez ton père parce que les réunions familiales sont limitées à ta famille. C'est ça, le plus dur".

Pampelune est jumelée à Bayonne et chaque année, le deuxième jour des fêtes, "día de Baiona" est consacré au jumelage. Une journée qui n'aura pas lieu cette année non plus, comme en 2020, pour cause de pandémie.