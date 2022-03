Orgères se mobilise pour une famille ukrainienne

Darina et ses deux enfants de 15 et 5 ans ont découvert leur futur logement ce vendredi 18 mars

Darina Kostenko, 42 ans, et ses deux enfants de 15 et 5 ans sont arrivés le 9 mars à Orgères en Ille-et-Vilaine après avoir quitté Kiev et laissé là bas leur mari et père, mobilisé comme tous les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans. C'est la belle sœur de Darina, une ukrainienne installée ici avec son mari, qui l'héberge depuis mais la famille va bientôt pouvoir avoir son propre logement, temporaire, le temps de pouvoir accéder à un logement social.

Une mobilisation générale

Ils ne s'attendaient pas à une telle mobilisation autour d'eux. La municipalité qui avait un logement vide mais qui devait être rénové a décidé d'y héberger Darina et ses enfants. Elle a donc fait appel au bon cœur des habitants qui depuis deux semaines apportent chaque samedi matin de quoi équiper ce duplex de 80 mètres carrés sur la place de l'église. " C'est une mobilisation vraiment collective. Les habitants ont été au rendez vous tout de suite, dès le premier samedi. On était vraiment ému et content de voir les gens mobilisés tout de suite pour aider. Ils sont attentifs à ce que l'accueil soit vraiment chaleureux, qu'ils soient bien intégrés. Et puis il y a des élus qui sont aussi très motivés. Ce samedi, j'ai pas mal de collègues qui vont être là pour aider à monter les meubles. C'est vraiment une belle histoire humaine autour de l'Ukraine " explique Solène Chevalier, la première adjointe de la commune.

Darina et ses deux enfants seront hébergés aux premier et deuxième étages de cette maison du centre bourg d’Orgères. © Radio France - Fanny Beaurel

Un accueil inespéré

Darina, elle, n'en espérait pas tant. " Nous sommes très bien accueillis. Je suis très contente. Psychologiquement, je me pose. Je remercie tout le monde " explique la mère de famille qui ne parle ni français ni anglais. C'est sa belle sœur Léna qui l'accompagne un peu partout pour faire la traduction. " Ils sont ravis je pense. Ils s'attendaient à avoir un tout petit logement. J'ai vu dans leur yeux que c'étaient la bonne surprise " explique Solène Chevalier. Ce logement devrait être prêt à les accueillir dès la semaine prochaine.

"Ma tête est toujours là-bas"

Cet accueil vient un peu réconforter Darina, Maksim et Rita qui s'inquiètent évidemment pour leur famille rester sur place. Il y a toujours en Ukraine le mari de Darina mais aussi ses parents et ceux de Léna. " On s'inquiète pour tout le monde, on prend des nouvelles tous les jours. Je regarde beaucoup les actualités pour voir comment ça se passe. Mais l'enfer, l'horreur continue et même si je suis loin, ma tête est toujours là-bas " raconte Darina qui, malgré son sourire, ne peut cacher son désarroi.

Les derniers dons pour équiper le logement sont attendus ce samedi entre 10 heures et 12 heures au CCAS d'Orgères. Il manque encore notamment deux matelas, un simple et un double et quelques meubles de rangement.