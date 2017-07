Orient le plus jeune candidat au bac de l'Académie de Bordeaux a obtenu la mention très bien !

Orient Dorey, le plus jeune candidat au baccalauréat de l'Académie de Bordeaux a obtenu la mention très bien ce mercredi avec 16,21 de moyenne à l'examen. A 15 ans, il rêve de devenir astrophysicien.

"C'est un grand soulagement, et je suis enfin en vacances !" s'exclame Orient Dorey, le plus jeune candidat au baccalauréat de l'Académie de Bordeaux. Scolarisé au lycée de La Sauque à La Brède, au sud de Bordeaux, il apprend les résultats sur internet car il habite loin de son établissement. "Je suis très content parce que malgré des résultats minables en philo et histoire-géo comme prévu, j'ai pu compenser avec de bons résultats en sciences !" explique-t-il. 20 en maths et 19 en physique ! Il obtient la moyenne de 16,21 à l'examen.

"Il a obtenu son petit Graal"

Le jeune homme de 15 ans a sauté trois classes et a appris à lire à trois ans. Un adolescent surdoué qui fait la fierté de sa maman Valérie : "Il y eu beaucoup d'émotion au moment où on a vu les résultats ! Une très grande joie et des larmes de plaisir... ça y est il a obtenu son petit Graal ! Il a beaucoup travaillé et c'est une belle récompense, raconte-t-elle. On a prévu du champagne pour le fêter et on aura l'occasion de trinquer à nouveau dans le courant des vacances !".

Le jeune homme garde les pieds sur terre et a de l'ambition pour la suite : après une licence de physique-chimie à Bordeaux I, il veut passer un master de physique fondamentale en Angleterre et finir par un doctorat d’astrophysique aux Etats-Unis.