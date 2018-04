Évreux, France

Des victoire, Paponte Mendy en a décroché plus d'une dans sa carrière, notamment avec son club d'Evreux. Mais celle qu'il est en train d'obtenir est la plus importante. Celle pour continuer de vivre. Plongé dans le coma suite à une série de malaises cardiaques, le footballeur ébroïcien s'est finalement réveillé, dimanche dernier, au CHU de Rouen. Un soulagement pour ses proches et ses partenaires.

Au départ, un premier malaise cardiaque lors d'un entraînement, le 14 mars dernier. Le joueur fait alors des d'examens, sort de l'hôpital, mais subit un nouveau malaise qui, cette fois, le plonge dans le coma. Près d'une semaine d'angoisse pour ses proches et ses partenaires, jusqu'à la bonne nouvelle tombée dimanche soir.

Patrice Colas, son entraîneur à Dreux : "C'est une bouffée d'oxygène (...) Je lui souhaite un joyeux anniversaire, car il a 26 ans aujourd'hui"

Toujours hospitalisé à Rouen, l'attaquant qui évolue depuis décembre au FC Drouais (Eure-et-Loire), vient de remporter une première bataille. Originaire de la Madeleine à Evreux, le jeune homme qui fête ses 26 ans ce jeudi, a fait ses classes dans sa ville natale, avant de rejoindre le club de Dreux, une première fois, puis de nouveau en décembre dernier. Sa famille et lui résident toujours dans la préfecture de l'Eure, et certains de ses frères sont très impliqués au FC Evreux 27.

Ecoutez le soulagement de son entraîneur au FC Drouais : Pascal Colas est au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Patrice Colas au micro de Bertrand Queneutte Copier

Patrice Colas, son entraîneur à Dreux : "C'est une grosse bouffée d'oxygène pour nous, pour le club, c'est du grand bonheur, un gros soulagement (...) il avait fait un petit malaise en fin de séance à l'entraînement, il était allé à l'hôpital, il attendait les résultats. Malheureusement, il a refait un malaise et un arrêt cardiaque.Il semblerait qu'il soit tombé, alors qu'il se trouvait avec des amis (...) On a hâte de le revoir parmi nous et de fêter ça avec lui (...) Paponte, c'est une personne très attachante, une bonne personne".