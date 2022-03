Originaire d'Ukraine, une femme pompier-volontaire engagée au Sdis d'Avignon

« Je me sens impuissante. D’ici je ne peux pas faire grand-chose ». Lorsque l’on demande à Tetyanna Ohorodnyk pompier-volontaire au Sdis84 à Avignon (Vaucluse), si elle est désabusée par la situation, elle vous répond calmement que ça n’est pas le bon mot. « Je me sens plutôt inutile ». Une partie de ses oncles, ses tantes, ses cousins sont toujours en Ukraine et depuis deux semaines ils vivent au rythme de l'assaut de l'armée Russe. "Je ne suis pas en contact quotidiennement avec eux" affirme-t-elle, avant d'ajouter "nous arrivons à avoir des nouvelles lorsqu'ils sortent des parkings, caves ou métros dans lesquels ils trouvent refuge lors des bombardements".

Ils sont dépassés par tout ce qu'il se passe

Tetyanna aimerait avoir ses proches à ses côtés, mais certains ne peuvent pas ou ne veulent pas fuir. ’"Ils deviennent des cibles faciles sur les routes.Des soldats russes tirent à bout portant sur les enfants donc c’est plus prudent de rester sur place». Et pourtant les nouvelles n'ont rien de rassurantes. "Ils nous parlent de leurs peurs, de leurs inquiétudes. Ils ne se plaignent pas réellement, _mais ils sont dépassés par tout ce qu'il se pass_e".

Touchée par les opérations de solidarité

Depuis le début du conflit, les opérations des opérations de solidarité se sont multipliées. "Ca fait chaud au cœur" confirme Tetyanna. "_Sur place, ils manquent de tout. Ils ont besoin de produits d'hygiène pour les enfants, de vêtements chauds, d'armes et de munitions pour les soldats, mais aussi d’aliments prêts à consommer pour les réfugié_s. Tout ce que l'on pourra leur donner sera déjà bien, même si rien ne pourra leur faire oublier qu'ils ont été arrachés à leur pays".