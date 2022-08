Originaire de Chenôve, il parcourt 1200 km à pied pour "parler d'amour"

Un message d'amour et de partage comme acte politique, il fallait oser. Antoine Vernier est en train de le faire. L'ex-fonctionnaire est parti d'Angers, sa ville d'adoption, le 30 juillet, pour trente jours de course à pied, à travers la France et la Suisse, en passant par la Côte-d'Or. Entretien.

Antoine Vernier coure et parle d'amour, et le message passe auprès des Bourguignons et des Français !

Trente jours, plus de 1250 km, l'équivalent de trente marathons. Voilà le défi fou d'Antoine Vernier, ingénieur environnement, père de deux enfants, reconverti en coureur de l'extrême. Né à Chenôve, il est parti à 18 ans, pour atterrir à Angers, dans le Maine-et-Loire, point de départ de son périple le 30 juillet dernier. Le voici au nord de la Côte-d'Or, à Langres, en route vers Davos, en Suisse.

Créer du lien social

Ce qu'il espère accomplir en chemin ? Faire des rencontres, le plus possible, avec vous, avec nous, avec n'importe qui. Pour dire quoi ? Eh bien tout est dans le nom de cette aventure : "Et si on parlait d'amour ?" Sorte de message anti-morosité, face à une actualité faite de canicules, de sécheresse, d'incendies, de crises successives.

"Je me disais que les dirigeants, manifestement, ne trouvaient pas la solution. Je me disais que ce que je pouvais faire de mieux, c'était de mettre tout ce que j'aime dans un même projet : faire du sport, rencontrer des gens, créer un documentaire, faire de la musique, parler d'amour, et en faire un acte politique. Tout le monde, au fond, veut aimer et être aimé, et je trouve qu'on n'a pas essayé ça, on pourrait remettre ça au cœur du sujet !"

L'amour, plus fort que les guerres et les crises ?

Antoine Vernier vivrait-il un peu dans le monde des bisounours ? L'intéressé dément : "Il ne faut pas ignorer les problèmes, la peur est parfois bonne conseillère, mais souvent, elle fait qu'on se rétracte, on réagit plutôt que d'agir. L'amour, c'est un élan vers les autres, qui nous pousse à une vraie action. Donc oui ces actualités là, en ce moment, elle génèrent de la peur, de la difficulté à parler. Or ce qu'on a commun, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Il faut oser la rencontre."

Et d'après ce marathonien de l'amour, ce message passe parfaitement auprès des gens, et notamment des Bourguignons rencontrés en chemin, dans l'Yonne, puis à Marcenay en Côte-d'Or. "Les gens m'aident beaucoup, les conversations s'engagent, et on sent qu'on est à un moment où il y a la recherche d'un espoir, de sens, de faire des choses qui nous remettent un peu dans des rêves, qui réenchantent. Cela touche les gens aussi parce qu'ils voient quelqu'un faire un truc qui paraît impossible. Et cette joie se communique. Je ne sais pas si ça va changer le monde, mais ça change déjà le mien."

Davos, terminus symbolique

Le choix de la ville d'arrivée de ce périple amoureux est tout sauf anodin. Davos, aux confins de la Suisse. C'est là que les grands de ce monde (les plus riches, aussi) se réunissent chaque hiver pour prendre les décisions sensées nous faire avancer vers un avenir meilleur. Antoine Vernier se dit qu'un peu d'amour dans le grand capital ne ferait pas de mal.

La suite en tout cas, pour Antoine Vernier, elle s'écrit à la lumière de ce projet, avec le tournage puis le montage d'un documentaire, qu'il espère présenter par la suite à travers toute la France et dans les médias. Histoire de faire durer encore cette parenthèse enchantée, et de faire d'autres rencontres.