Originaire de Piblange, Diane Febvay devient Miss Lorraine un jour après le décès de sa mère

C'est un drame dont elle veut s'inspirer. "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection." Tout juste endeuillée ce vendredi par la mort de sa mère, Valéria Febvay, maire de Piblange, des suites d'une longue maladie, Diane Febvay est devenue Miss Lorraine ce samedi soir.

Pas question d'arrêter

Alors que beaucoup auraient pu baisser les bras, cette option n'a jamais été d'actualité pour cette étudiante qui entre en deuxième année de droit à Metz. "On s'était préparé ensemble, et je suis sûre que de là où elle est, elle est très fière", confie-t-elle. Pour l'épauler, de nombreux proches avaient fait le déplacement jusqu'à Remiremont dans les Vosges, et c'est ensemble qu'ils ont vécu cette victoire. Une "surprise" même selon les mots de la grande gagnante !

Hasard de la cérémonie, sa mère - "mon étoile", confie-t-elle - était présente aussi sur scène ce soir là. "Elle ne m'a pas quittée. Dans le dernier tableau en robe de mariée, la chanson choisie était sa préférée. Je me suis donc dit que j'ai réussi ma cérémonie."

Du soutien, même chez elle

Et pour ne plus se sentir seule, c'est tout le village de Piblange qui s'est mobilisé pour la féliciter. "Après la cérémonie, je suis retournée chez moi vers 2h du matin. Et il y avait des voitures, des tracteurs qui étaient là. Ils klaxonnaient pour m'accueillir. C'était vraiment une chose exceptionnelle. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père il y a 5 ans, je me retrouve seule avec ma mamie. Mais je ne peux pas dire que je suis seule avec tout ce soutien."

Désormais, les regards se tournent vers l'élection de Miss France le 12 décembre prochain. Sans s'enflammer, Diane Febvay va y aller pour se faire plaisir. "Déjà, Miss Lorraine, je ne me voyais pas avec la couronne. Alors je ne me vois pas encore Miss France", sourit-elle.