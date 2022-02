Origine des viandes, pensions alimentaires, tabac : ce qui change ce 1er mars 2022

Dès ce mardi, le prix de certains paquets de tabac augmentent, l'origine des viandes doit obligatoirement être affichée dans les restaurants et les cantines et les pensions alimentaires doivent être automatiquement versées via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa). D'autres changements entrent en vigueur ce mardi 1er mars 2022. France Bleu fait le point.

Origine des viandes

À partir de ce 1er mars 2022, les restaurants et les cantines doivent indiquer à leurs consommateurs l'origine des volailles, porcs et moutons qu'ils cuisinent, comme c'était déjà le cas depuis 20 ans pour la viande bovine. Les pays d'élevage et d'abattage devront être précisés lorsqu'ils sont différents, le lieu d'origine suffira lorsqu'ils sont identiques. Les informations devront être lisibles et visibles sur des affichages, les cartes ou les menus.

Cette règle était obligatoire depuis 2022 pour la viande bovine depuis la crise de la vache folle. Depuis le 10 juin 2020, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour le cacao, le miel et la gelée royale, le vin et la bière.

Entrée en vigueur du "Contrat Engagement Jeune"

Le "Contrat Engagement Jeune", dispositif visant à aider les jeunes de 16 à 25 ans (29 ans en cas de handicap) sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, entre en vigueur ce 1er mars.

Il prévoit le versement d'une allocation mensuelle allant jusqu'à 500 euros, en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement, pendant 18 mois maximum. Les dispositions relatives à la revalorisation de l'allocation versée au titre du contrat d'engagement jeune entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Versement automatique des pensions alimentaires

À partir de ce mardi, les pensions alimentaires doivent être automatiquement versées via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa). La mesure s'applique uniquement dans le cas de divorces actés devant la justice fixant une pension alimentaire.

"Pensez à covoiturer" affiché au bas des publicités automobiles

Les publicités automobiles sont désormais tenues de faire la promotion de la mobilité active, du covoiturage ou des transports en commun sur le même modèle que les messages du type "évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé" imposés depuis 2007 dans l'alimentation.

Les réclames pour les véhicules à moteur doivent comporter l'un des messages suivants : "Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo", "Pensez à covoiturer" ou "Au quotidien, prenez les transports en commun", selon un arrêté du ministère de la Transition écologique.

Cette obligation vaut pour la publicité diffusée à la radio, à la télévision, au cinéma, sur Internet, sur les écrans publicitaires ainsi que sur les supports imprimés. Le message doit s'accompagner de la mention "#SeDéplacerMoinsPolluer" sur tous les supports cités, sauf à la radio.

En cas de manquement, l'annonceur s'expose à une mise en demeure et, sans mise en conformité, à une sanction pécuniaire pouvant s'élever jusqu'à 50.000 euros par diffusion, précise un autre décret paru au Journal officiel le 29 décembre. Cette mesure autour des annonces automobiles avait été introduite par la loi d'orientations des mobilités de décembre 2019.

Les constructeurs automobiles ont également l'obligation de faire figurer la classe d'émissions de dioxyde de carbone des véhicules promus, une nouveauté introduite en avril par les députés au sein de la loi climat.

Le doublement du plafond journalier des tickets restaurant prolongé

Le doublement du plafond journalier des titres-restaurant est prolongé, quand ils sont utilisés dans les restaurants, jusqu'à la fin du mois de juin. Ce plafond était passé de 19 à 38 euros en 2020 pour soutenir le secteur de la restauration pendant la crise sanitaire. Les tickets peuvent être utilisés le weekend.

Le doublement du montant journalier autorisé devait s'arrêter fin février mais les restaurateurs "ont encore été pénalisés les semaines dernières", a justifié Bruno Le Maire. En outre le ministère de l'Économie a précisé dans un communiqué que les salariés avaient toujours la possibilité d'échanger auprès de leur employeur leurs titres 2021 contre des titres 2022, jusqu'au 15 mars.

Nouvelle certification pour la formation professionnelle

Pour limiter les fraudes à la formation professionnelle, les prestataires qui veulent être éligibles au CPF doivent obtenir la certification Qualiopi, qui vise à :

attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences ;

permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.

Tabac

Certaines marques de cigarettes augmentent leur prix. Par exemple, les paquets de Maya Green Spirit vont augmenter de 10 centimes pour passer de 9,70 euros à 9,80 euros.

L'ensemble de ces augmentations est disponible sur le site Internet des douanes françaises.

Le restrictions sanitaires allégées

Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal depuis ce lundi 28 février, exception faite des transports.

Un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) est désormais obligatoire à J2 (soit deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive). Jusqu'à présent, les personnes cas contact devaient effectuer trois tests (à J0, J2 et J4).

Fin du Pass'Sport

Il n'est plus possible de bénéficier du Pass'Sport, dispositif ouvert aux jeunes de moins de 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette aide d'un montant de 50 euros, devait encourager la prise de licence dans des clubs de sport.

Déménager à Paris devient payant

Il va falloir sortir le portemonnaie si vous souhaitez déménager à Paris. Après les États Généraux du stationnement organisés en octobre dernier par la mairie de Paris, la ville a pris la décision de rendre payante dès ce 1er mars l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), une autorisation qui était jusque là gratuite pour les Parisiens. Cette AOT n'est pas obligatoire pour déménager mais elle vous permet d'utiliser un monte meuble, de vous stationner sur une même place pendant plus de six heures de vous stationner sur une place payante ou de stationner sur zone de livraison, un couloir de bus ou un trottoir.

Pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, le coût du stationnement ira de 17 euros en demi-journée à 40 euros la journée. Cela dépend également du jour de la semaine. Ce forfait pourra aller jusqu'à 90 euros pour les plus gros véhicules.

L'autorisation doit être demandée 15 jours avant le déménagement auprès de la mairie de Paris.