Orléans: 156 projets proposés pour le budget participatif

156 projets ont été déposés sur la plateforme numérique lancée par la mairie d'Orléans, le tout premier budget participatif lancé par la municipalité. Les élus ont jusqu'au 14 septembre pour trancher.

Qui n'a pas rêvé de construire la ville de demain ? En juin dernier, la mairie d'Orléans a lancé une vaste consultation sur internet, un premier budget participatif auquel chaque Orléanais pouvait participer. Pour cette première expérience, une enveloppe de 100 000 euros est allouée par la mairie pour des projets d’aménagement d’espace public. Le budget d'un seul projet ne peut quant à lui être supérieur à 30.000 euros. Au total, 156 propositions ont été déposées sur la plateforme numérique. Elles seront désormais étudiées par les élus orléanais jusqu'en septembre. Une sélection sera alors soumise au vote des internautes.

Parmi les 156 propositions, la plus commentée émane du collectif "Orléans en Transition". Il s'agit d'un jardin flottant amarré sur les quais de Loire avec des potagers en permaculture, des jeux pour enfant, des bancs et des arbres pédagogiques. "Nous avons décidé de lancer un atelier de brainstorming pour sortir des propositions intéressantes, explique Quentin, l'un des membres d'Orléans en Transition. A l'issue de trois réunions, deux projets ont été retenus : le jardin flottant et la plantation de 1.000 arbres en deux ans sur Orléans. Il est nécessaire de faire ces propositions, de proposer ce que l'on aimerait voir naître dans notre ville, de ne pas être dans l'attente des décisions politiques. Nous préférons faire des propositions pour le bien commun et solliciter ensuite l'avis du politique."

D'autres idées ont été avancées, plus ou moins "originales", comme la construction d'un château, la mise en place de distributeurs de parapluie ou de bancs réservés aux femmes allaités. La mairie d'Orléans se donne jusqu'au 14 septembre prochain pour les étudier.

Reportage sur le budhet participatif orléanais Copier

Exemples de propositions

Justine Davasse propose une bonification de la rue Faubourg Saint Jean - Justine Davasse

Diou propose de végétaliser le pont Thinat - Diou

Elise H souhaite une collecte hippomobile pour les déchets - Elise H

L'ensemble des projets sont visibles sur le site budgetparticipatif.orleans-metropole.fr