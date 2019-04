Orléans : 200 profs dans la rue contre la loi Blanquer

Orléans, France

C'est la troisième manifestation de professeurs en trois semaines. Après les défilés du 19 et du 30 mars, environ 200 enseignants étaient de nouveau dans la rue ce jeudi après-midi et ont marché entre l'inspection académique du Loiret et le Rectorat.

Selon l'académie Orléans-Tours, il y avait 13,50% de grévistes dans le département. Des professeurs mobilisés depuis plusieurs mois contre les réformes de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.

"La proximité ne sera plus là"

Sur des pancartes, des professeurs ont dessiné Kaa, le serpent du Livre de la Jungle qui chante "aie confiance". Une référence bien évidemment au projet de loi école de la confiance qui prévoit notamment le rapprochement des écoles maternelles et primaires avec les collège. Sylvie est directrice d'école à Orléans : "On nous demande d'être proches des parents d'élèves, là il y aura un échelon de plus, la proximité ne sera plus là."

Les professeurs sont mobilisés contre la loi école de la confiance, qui regroupe les écoles primaires et maternelles avec des collèges. © Radio France - Cyrille Ardaud

Mobilisés contre la réforme du BAC et Parcoursup

Dans le cortège, beaucoup d'enseignants de lycées qui dénoncent la réforme du BAC. L'épreuve deviendrait "à la carte" et les élèves choisiront une partie des matières. Olivier Lelarge, CPE dans un lycée professionnel et co-secrétaire académique du syndicat SNES FSU, lui est très en rogne contre la plateforme Parcoursup : "Il y a une partie des formations dont l'inscription sur Parcoursup est payante. Pour certaines écoles il faut débourser 94 euros juste pour s'inscrire ! Vous multipliez ça par dix formations... ça fait une jolie somme pour les familles !"

Les manifestant qui affirment qu'ils ne lâcheront rien et comptent bien se mobiliser de nouveau le 9 mai prochain à l'occasion de la grève nationale des fonctionnaires.