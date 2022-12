Orléans : 24 jeunes du quartier de l'Argonne en colo apprenante au château de la Ferté Saint-Aubin

Dans une salle du château de la Ferté Saint-Aubin, un petit groupe d'écoliers fait une partie de cartes sur le thème de l'histoire. Ce ne sont pas des touristes mais des enfants du quartier de l'Argonne, à Orléans, en séjour durant une semaine au château. Ils participent à ce qu'on appelle une "colo apprenante", ce dispositif a été lancé après la crise sanitaire et les confinements pour aider les jeunes en décrochage scolaire.

ⓘ Publicité

Du quartier de l'Argonne à la vie de château

Dans ce cas précis, c'est l'Union pétanque argonnaise qui organise le séjour. "À seulement 25 km d'Orléans, c'est déjà le dépaysement assuré pour ces jeunes. C'est la vie de château au sens propre et figuré," explique David Roquin, responsable technique et sportif de l'association. "Pendant une semaine, on vit ensemble, on partage les repas, on dort dans un dortoir. C'est l'occasion pour eux d'apprendre le vivre en société."

"Je suis contente et j'apprends des choses"

Pour ces jeunes, le programme est tout tracé. Ils commencent chaque matin par des révisions en mathématiques ou histoire-géographie. Les séances sont assurées par deux enseignants du collège Jean Rostand. Les après-midi sont plus ludiques ou sportives avec des intervenants extérieurs invités au château. " Je suis déconnectée du quartier et des écrans" confie Sarah, élève en CM2, à l'école du Nécotin, dans le quartier de l'Argonne. "C'est la première fois que je participe à ce genre de colo et je suis contente. Les parents ne me manquent pas trop et j'apprends des choses."

Révision en histoire dans une petite salle du Château © Radio France - Patricia Pourrez

Durant le séjour, les familles des jeunes sont invitées à venir passer une soirée au château. "Le fait de partager un verre, un repas avec ces familles, dans un cadre hors collège, ça change notre relation avec eux et inversement," explique Françoise Vargues, la principale du collège Jean Rostand. "Le bilan est positif sur tous les points. Déjà, ça redonne confiance aux élèves quand ils reviennent de ce séjour et ça crée une relation qui permet d'appuyer la réussite scolaire tout au long de l'année".

loading

En 2022, dans le Loiret, 18 colos apprenantes ont été financées par l'État via les services de jeunesse et sport. Au total, 280 jeunes en ont bénéficié. Pour 2023, les crédits viennent tout juste d'être débloqués. L'Union pétanque argonnaise a déjà prévu un autre séjour en février mais cette fois en Auvergne.