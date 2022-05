Orléans : à la nouvelle station de tramway Michel Ricoud, la descente se fait à gauche

C'est un joli clin d'œil qui aurait fait sourire Michel Ricoud. Désormais, quand on arrive à la station de tramway Chèques Postaux depuis le centre ville d'Orléans, on entend "Station Chèques Postaux-Michel Ricoud, la descente se fait à gauche, dans le sens de la marche". Michel Ricoud était un homme de gauche, fidèle au Parti communiste tout au long de sa vie. Deux ans après le décès de l'ancien conseiller municipal et conseiller départemental du quartier de la Source, 300 personnes se sont retrouvées ce vendredi soir pour inaugurer la plaque qui porte donc son nom à la station Chèques Postaux.

300 personnes, habitants du quartier et élus, ont assisté à cet hommage à Michel Ricoud © Radio France - François Guéroult

Un clone de l'Abbé Pierre, sans la croix"

Les proches de Michel Ricoud étaient bien sûr au rendez vous. Parmi eux, son fils, le journaliste Nicolas Ricoud. " Cet hommage, c'est un mélange original avec le maire d'Orléans (LR) qui fait un discours avec les drapeaux du PCF. Cela n'a pas dû lui arriver souvent ! Et finalement, ce mélange de politiques de toute tendance et tous ces gens, on est dans quelque chose d'humain. Et mon père, c'est ce qui lui tenait à cœur, l'humanité."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Didier Ricoud, le frère de Michel Ricoud, ne cachait pas son émotion : "Chez Michel, l'homme et le politique ne faisaient qu'un, a-t-il insisté. Clone de l'Abbé Pierre, mais sans la croix, même s'il se chargeait volontiers de porter toutes celles de ceux que l'on écrase, que l'on humilie, que l'on ne respecte pas."

Outre la famille et les militants communistes, de nombreux anonymes et habitants de la Source étaient présents pour cet hommage. Dans son discours, le maire d'Orléans Serge Grouard a d'ailleurs salué la figure consensuelle de Michel Ricoud. "C'était un homme engagé et surtout sincère à la différence d'autres. Et il était aussi profondément humain. Combien de fois il écrivait à la mairie et il plaçait toujours les personnes au cœur de ces interventions." Le maire qui a aussi rappelé "l'esprit d'ouverture de Michel Ricoud, il n'y avait pas de sectarisme chez lui. En ce sens, dans notre société qui se fracture et où on n'a parfois du mal à échanger, il est un modèle dont on ferait bien de s'inspirer".