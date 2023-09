Orléans abrite désormais une promenade et un buste Maurice Genevoix

Présenté en mars dernier , le buste de Maurice Genevoix à Orléans a été officiellement installé ce vendredi - en ce jour-anniversaire de la mort de l'écrivain loirétain (décédé en 1980). Comme prévu, la statue a pris place quai Barentin, au milieu de l'allée pédestre qui relie le pont George V au pont Joffre, allée désormais baptisée "Promenade Maurice Genevoix".

L'allée pédestre entre le pont George V et le pont Joffre s'appelle désormais "promenade Maurice Genevoix" © Radio France - François Guéroult

L'inauguration a eu lieu notamment en présence de la romancière Dominique Bona, qui siège à l'Académie française comme le fit pendant 34 ans Maurice Genevoix. "L'Académie, c'est une histoire dans la durée, dans la très longue durée, et le souvenir de Maurice Genevoix y est extrêmement présent, souligne-t-elle. Il concevait l'Académie comme une grande famille, c'est un homme qui aimait profondément créer des liens entre les êtres. Pour peu qu'on prenne le temps de relire ses grandes livres, on y trouve des valeurs de fraternité qui sont très réconfortantes, et dont a tant besoin notre époque."

Julien Larère-Genevoix (petit-fils de l'écrivain) et Dominique Bona, romancière et académicienne © Radio France - François Guéroult

Le buste montre l'écrivain âgé, écharpe au cou, et qui semble regarder le fleuve. Une façon de rappeler que Maurice Genevoix, entré au Panthéon en 2020 en tant que grand écrivain de la Première Guerre Mondiale, fut également un amoureux inconditionnel de la Loire et un fervent défenseur de la nature. "Il n'y avait pas d'autre emplacement que face à la Loire pour installer ce buste, se réjouit son petit-fils Julien Larère-Genevoix, Maurice Genevoix, c'est la mémoire de ses frères d'arme, mais c'est aussi et en contrepoint la beauté du monde vivant qui nous entoure, et pour lui, le monde vivant commence avec la Loire. Cette conscience qu'il avait de la fragilité de notre environnement était à son époque très novatrice, elle est aujourd'hui salvatrice."

Le buste de Maurice Genevoix est l'œuvre de Sylvie Desmoulin, peintre-sculptrice installée à Meung-sur-Loire © Radio France - Patricia Pourrez

Rappelons que c'est la Société des artistes orléanais qui a offert le buste à la ville d'Orléans : cette société avait été fondée en 1923 par Maurice Genevoix, qui était par ailleurs un grand amateur d'art. L'association, qui regroupe aujourd'hui des peintres, des plasticiens et des sculpteurs, fêtera son centenaire avec une grande exposition rétrospective à la collégiale St-Pierre-le-Puellier à Orléans (du 7 au 29 octobre), puis à travers une série de manifestations d'ici la fin de l'année à Châteauneuf-sur-Loire, Beaugency, St-Denis-de-l'Hôtel, Jargeau, Gien et Meung-sur-Loire.