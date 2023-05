Orléans : ambiance déjà estivale sur la base de l'ile Charlemagne

Crème solaire, parasols et glacières : on se croyait déjà en plein été, ce lundi, à la plage de l'ile Charlemagne à Orléans. Pour l'instant, la baignade n'est pas encore surveillée et donc pas autorisée. Mais, ça n'a pas empêché certains d'aller d'aller se rafraichir dans l'eau. "C'est le seul endroit sur Orléans où l'on peut profiter gratuitement de l'eau et de la plage. On ne va pas s'en priver " explique une mère de famille. Un peu plus loin, trois étudiantes font bronzette en écoutant de la musique et en se tartinant de crème solaire. " On ne pensait pas que ça tapait autant. Mais, vraiment, c'est génial d'avoir un temps comme ça".

"On a pu se baigner pour la première fois de l'année"

Avec ce lundi férié, on croise également sur la plage quelques touristes. Marie, originaire de Paris, est venue passer le week end sur Orléans et elle a découvert la plage un peu par hasard. " On s'est promené en vélo et on est tombé sur la base. C'est vraiment très cool, on a même pu se baigner pour la première fois de l'année". Son mari lui est plus réservé sur cette vague de chaleur. " Evidemment, on profite. Mais, il fait déjà chaud pour une fin mai, ça pose question pour la suite de l'été. Est-ce qu'on va subir encore la canicule ?"

Des températures au dessus des normales de saison

De fait, les températures de ces derniers jours sont au dessus des normales de saison, au moins 4 à 5 degrés de plus. Mais, ce ne sont pas des records non plus. Pour mémoire, le 27 mai 2005, le thermomètre était monté à 32,7 degrés sur Orléans. Cette semaine, Météo France prévoit encore de belles journées avec 28 à 29 degrés jeudi après-midi.