Orléans : appels à la manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants

Nouvelles mobilisations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants ce samedi et ce mardi à Orléans.

Ce samedi, un nouvel appel à la manifestation est lancé par la CGT, La France Insoumise et NPA à Orléans. Il s'agira du neuvième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Le départ du cortège est donné à 14h30, place de la République à Orléans.

Rassemblement mardi devant l'ARS

A partir de mercredi 15 septembre, la vaccination contre le Covid-19 devient obligatoire pour les personnels soignants et non soignants qui travaillent en contact avec des personnes fragiles. Ceux qui ne sont pas vaccinés seront suspendus et ne seront plus rémunérés.

L'union syndicale départementale CGT Santé action sociale du Loiret appelle au rassemblement pour tous les personnels de santé et de l'action sociale, mardi 14 septembre, contre cette obligation vaccinale. Le rendez-vous est donné à 10h30, devant l'Agence régionale de santé du Loiret, à la Cité Coligny, à Orléans.