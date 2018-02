Orléans, France

Ce lundi, le nom de la jeune fille choisie cette année pour incarner Jeanne d'Arc aux fêtes johanniques d'Orléans était dévoilé, il s'agit de Mathilde Edey Gamassou. La jeune fille est escrimeuse, cheftaine scout et encadre également des jeunes en pastoral.

Mais ce choix ne plaît pas à certains car Mathilde est métisse et depuis, une frange de la fachosphère se déchaîne sur elle. Heureusement, Mathilde Edey Gamassoues a également trouvé des soutiens, d'abord celui de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Elle a réagit ce mercredi soir via Twitter en apportant tout son soutien à Mathilde Edey Gamassou. "Jeanne D'arc n'appartient pas aux identitaires. La haine raciste de la fachosphère n'a pas sa place dans la République française" ajoute-t-elle.

Tout mon soutien à Mathilde Edey Gamassou. #JeanneDarc n'appartient pas aux identitaires. L'Histoire de France non plus.

Je vois dès demain matin la @DILCRAH : la haine raciste de la fachosphère n'a pas sa place dans la République française. https://t.co/TkHhx74zts — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) February 21, 2018

Le délégué interministériel saisi

La jeune femme qui incarnera la Jeanne d'Arc 2018 a également reçu le soutien de plusieurs personnalités et de la Licra, la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Marlène Schiappa précise également qu'elle saisit le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.

Les racistes sont toujours en avance dans l’immonde. Total soutien à Mathilde Edey Gamassou. https://t.co/HYhimajdKj — LICRA (@_LICRA_) February 21, 2018

Total soutien à Mathilde Edey Gamassou attaquée par des crétins racistes. Elle aussi est le visage de la France. https://t.co/staERiFQYk — Francoise Laborde (@frlaborde) February 22, 2018

Non aux extrémistes identitaires ! Jeanne d'Arc est une figure populaire, elle n'appartient pas aux groupuscules racistes. Complet soutien à Mathilde Edey Gamassou choisie pour représenter Jeanne lors des prochaines fêtes à Orléans. #jeannedarc#Orleans@MarleneSchiappa@DILCRAH — Frédéric Potier (@FPotier_Dilcrah) February 22, 2018

Des messages qui peuvent tomber sous le coup de la loi

Les messages postés sur les réseaux sur ce sujet sont également sont souvent enthousiastes mais on peut aussi lire des horreurs, des insultes comme celles qui ont valu une condamnation à une ancienne candidate FN qui s'en était prise à Christiane Taubira. Les auteurs d'injures à caractère racistes encourent jusqu'à un an de prison et 45.000 euros d'amende, et même cinq ans de prison même en cas d'incitation à la haine raciale. Bénédicte Baranger, la présidente de l'association Orléans-Jeanne-D'Arc rappelle que Mathilde répond à tous les critères : "être catholique pratiquante, habiter Orléans depuis au moins 10 ans, être scolarisée dans un lycée orléanais et donner gratuitement du temps aux autres. Point !"