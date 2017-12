Dans certains quartiers d'Orléans, Dunois ou Madeleine, les habitants ont vu passer ces derniers jours jusqu'à trois équipes d'éboueurs venues vendre des calendriers. Mais, sur les trois, seule une équipe était réellement composée de professionnels. Les autres : des escrocs plutôt habiles, habillés avec des gilets jaunes, comme les pro et avec sous le bras des calendriers siglés " Service de Nettoyage". Ces pratiques abusives ne sont pas nouvelles. Mais cette année, elles sont plus nombreuses que d'habitude. Voilà pourquoi la Mairie d'Orléans a décidé de réagir en distribuant sur les marchés des prospectus pour appeler à la vigilance.

On a pris le taureau par les cornes car cette année on a eu plus de signalements -Olivier Geffroy