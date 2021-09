Orléans : bientôt un centre de vaccination à l'intérieur du centre commercial Place d'Arc

L'information a été confirmée ce jeudi par la Préfète du Loiret : un centre de vaccination ouvrira le 13 septembre prochain à l'intérieur du centre commercial Place d'Arc, à Orléans. Il va en partie remplacer le centre de vaccination d'Olivet et celui de la salle Pellicer à la Source.

Sur la Métropole d'Orléans, la carte des centres de vaccination va bientôt évoluer. Le vaccinodrome d'Olivet, installé depuis le mois d'avril dans le gymnase du Larry, fermera le 11 septembre. De son côté, le centre de vaccination de la salle Fernand Pellicer, dans le quartier de la Source, à Orléans, cessera ses activités à la fin du mois de septembre. " Avec la reprise des activités sportives et culturelles, c'est un peu normal que les collectivités locales souhaitent récupérer leurs installations" explique la Préfète du Loiret, Régine Engström. " Mais, il n'est pas question de baisser le volume de vaccinations surtout pour assurer la vaccination des jeunes et des 3èmes doses. Donc, on s'est remis autour de la table avec les élus pour trouver des solutions".

La vaccination se fera dans un local commercial inoccupé de la Place d'Arc

En début de semaine, il a donc été acté d'ouvrir un nouveau centre de vaccination, à la Place d'Arc, à partir du 13 septembre. Il sera géré en partie par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme du Loiret ( qui avait pris le relais cet été sur le vaccinodrome d'Olivet ). Ce nouveau centre, installé dans un local commercial inoccupé de 250 mètres carrés, pourra assurer 2.500 injections par semaine, il sera ouvert de 9h00 à 19h00. "Ce site a vraiment tous les critères que l'on recherche : central, accessible en transports en commun et avec des places de parkings" précise la Préfète du Loiret. En tous cas, dans le Loiret, c'est la première fois depuis le début de la campagne de vaccination qu'un centre va s'installer dans un centre commercial.