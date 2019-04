Orléans : Le Carrefour de place d'Arc ouvre ses portes les dimanches matin pour rester compétitif

Orléans, France

Dimanche 7 avril pour la première fois, l'hypermarché Carrefour Centre commercial régional Place d'Arc a ouvert ses portes un dimanche matin de 8h30 à 12h30. Pour les dirigeants du magasin, ces nouveaux horaires sont indispensables si le magasin veut rester compétitifs par rapport aux autres grandes enseignes orléanaises.

Après le Auchan de Saint Jean de la Ruelle depuis août 2017, celui d'Olivet depuis septembre 2017 et le Carrefour de Saran depuis juin 2018, celui de place d'Arc était une des dernières grandes surfaces d'Orléans à ne pas ouvrir les dimanches. Pour rappel, le préfet du Loiret a rendu l'ouverture des magasins possibles le dimanche depuis cet été, dans le centre-ville d'Orléans car la ville est classée en zone touristique.

Pour Dany Poelaert, le directeur du magasin cette ouverture inédite est nécessaire pour assurer l'avenir du commerce. "Tous les concurrents de la zone d'Orléans sont ouverts les dimanches aujourd'hui. En tant que magasin alimentaire dans le centre-ville, être présent le dimanche c'est un plus pour nos clients et c'est important pour rester compétitif", explique-t-il.

Des étudiants pour travailler les week-ends et des salariés volontaires

Pour assurer le service, une équipe dédiée a été composée. Plusieurs étudiants ont été employés spécifiquement pour le week end mais des salariés se sont également portés volontaires. Une nouvelle formule qui plaît aux quelques clients présents ce dimanche et heureux de pouvoir faire leurs achats loin du tumulte des samedis et des soirées de semaines.

"Le risque c'est que ça donne plus de charge de travail aux autres salariés" Christel Viel déléguée syndicale CFDT

Côté syndicats, les deux présents dans l'hypermarché, la CFDT et Force Ouvrière, se sont dits favorables à ces nouveaux horaires malgré quelques oppositions dans les rangs de FO notamment.

Pour Christel Viel déléguée syndicale CFDT cette ouverture dominicale est une bonne chose mais il faut tout de même rester très vigilant. "Je suis pour si ça peut créer de l'emploi et si ça reste sur la base du volontariat. Ce dont j'ai peur c'est qu'il y ait plus de travail pour ceux qui travaillent la semaine. Les volontaires qui veulent travailler le dimanche ne seront pas là deux jours dans la semaine et le risque c'est que ça donne plus de charge de travail aux autres salariés", s'inquiète cette employée.

Les 197 salariés du magasin vont suivre de très près les conséquences de cette ouverture du dimanche matin. Pour rappel la loi oblige les hypermarchés qui ouvrent le dimanche à augmenter d'au moins 30% le salaire habituel des salariés.

Pour ce qui est du premier bilan de ce dimanche, il est très satisfaisant selon la direction du magasin.