Orléans : coup de chaud aussi à la médiathèque Gambetta

A l'entrée de la médiathèque centrale d'Orléans, place Gambetta, une pancarte présente clairement la situation. " En raison des fortes chaleurs, la Médiathèque sera ouverte de 9 heures à 14 heures ce vendredi et ce samedi".

Jusqu'à 32 degrés dans les salles ouvertes au public

Dans ce bâtiment qui date de 1994, il n'y a pas de système de climatisation, pas d'ouvertures possibles. Et, avec les grandes baies vitrées en façade, la température peut très vite monter. " Mercredi après midi, on a eu jusqu'à 32 degrés au 4ème étage. Ce n'est pas supportable pour les usagers et pas non plus pour nos agents" explique Olivia Bellizio, la responsable de la médiathèque Gambetta.

En accord avec la ville d'Orléans, il a donc été décidé d'ouvrir un peu plus tôt le matin pour terminer la journée à 14H. " Ce sont les horaires qu'on applique habituellement l'été. Cette année, c'est prévu à partir du 12 juillet" précise la responsable des lieux. "Cela implique aussi que les agents arrivent plus tôt, dès 7H pour certains, afin de préparer l'ouverture."

Climatiser la médiathèque ? Ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour

Au rez-de-chaussée, Saïa révise ses cours pour une épreuve de BTS. Elle fait partie des habitués des lieux et du coup, elle connait bien le problème de la médiathèque. " Moi, je ne viens que le matin. Il fait bon et on est tranquille. Je sais que l'après midi, s'il fait chaud, ce n'est pas tenable". Alors, une question vient à l'esprit : pourquoi ne pas installer la climatisation dans cette médiathèque centrale ? Evidemment, c'est une question qui doit être tranchée par la ville mais à priori ce n'est pas d'actualité selon Olivia Bellizio. "Vous le savez, la Métropole et la Ville d'Orléans font un gros travail sur la transition écologique. On a aussi le dernier rapport du GIEC qui pointe les effets néfastes de la climatisation. Alors, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. On peut évidemment travailler avec les services de la ville pour rendre les bâtiments le plus supportable possible. Mais notre transition passera aussi par l'adaption de nos horaires de fonctionnement."

En tous cas, ce vendredi et ce samedi, la médiathèque centrale restera fermée l'après-midi. Ce sera le cas aussi le cas pour les médiathèques de la Source, de Saint-Marceau et du centre Charles Péguy où les conditions d'accueil et de travail sont aussi compliquées en raison des fortes chaleurs.