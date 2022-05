Un Observatoire des ondes créé à Orléans, les relevés de 7 capteurs accessibles en ligne

Y-a t-il beaucoup d'ondes là où vous habitez, là où vous travaillez, là où se trouve l'école de vos enfants ou petits-enfants ? Avec l'arrivée de la 5G, ce sont des questions de plus en plus récurrentes. Pour apporter des réponses aux habitants d'Orléans, la ville vient de mettre en œuvre un Observatoire des ondes. Les relevés effectués plusieurs fois par jour par sept capteurs sont accessibles, ainsi que les projets d'installation d'antennes, en lien avec l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Des informations que la municipalité garantit indépendantes.

Les premiers résultats "rassurants" selon la municipalité..

Selon Quentin Defossez, adjoint en charge de la jeunesse et de la ville numérique, les premiers relevés effectués avant le mois de mai sont rassurants : "Il n'y a pas d'anomalies qui ont été détectées, en tous cas à ce jour-ci. On est sur une moyenne de 1,44 volt / mètre [1,12 en moyenne ces sept derniers jours], l'ANFR fixe son seuil à 6 volts / mètre; et le seuil d'alerte où vraiment il peut y avoir des enjeux de santé publique, en tous cas selon les études, c'est plus de 60 volts / mètre" assure l'élu.

La ville d'Orléans a décidé de mettre en œuvre cet observatoire suite aux inquiétudes exprimées par les citoyens vis-à-vis de la 5G. "On regarde aussi ce qu'il se passe au niveau national, et c'est vrai qu'il y a eu des fois des sujets sur l'arrivée de la 5G; où on a parlé de moratoire à l'échelle nationale : pour ou contre la 5G ? Et comme le pouvoir de la ville est limité sur ce sujet là - on ne peut pas interdire l'implantation d'une antenne - nous ce qu'on a voulu faire au niveau de la ville, c'est faire preuve de transparence" affirme Quentin Defossez. Pour cela, la ville d'Orléans s'appuie sur trois types d'outils :

- sept capteurs permanents installés en 2021, en lien avec l'ANFR.

- des relevés ponctuels sur le terrain, via un exposimètre qui peut être déployé à la demande des citoyens et dans les lieux publics.

- toutes les informations concernant l'exposition aux ondes contenues dans les dossiers déposés par les opérateurs téléphoniques.

...les associations plus sceptiques

Isabelle Guéguin reste sceptique, elle est correspondante de l'association Priartem (Pour Rassembler Informer et Agir sur les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques) dans le Loir-et-Cher : "La démarche me paraît intéressante, mais il ne faut pas que ça serve d'alibi pour dire qu'il n'y a pas de problème. On va dire en fait que les résultats sont sous les normes, mais les normes ne sont pas protectrices. La limite biologique, c'est 0,6 volts / mètre (...) la majorité des résultats sont déjà au delà de ces 0,6 volts / mètre" souligne Isabelle Guégin, électrosensible.

L'adjoint au maire Quentin Defossez appelle tous ceux qui ressentiraient des effets secondaires à se signaler, afin de faire remonter éventuellement leur situation à l'ANFR. Pour autant, la ville n'a pas le pouvoir à proprement parler de démonter une antenne.