Orléans (de nouveau) dans le top 50 des villes où il fait bon vivre en France

La rue Jeanne d'Arc à Orléans et la cathédrale

Il semblerait qu'il fasse bon vivre à Orléans ! Pour la deuxième année consécutive, elle fait partie du top 50 des villes de plus de 2 000 habitants où l'on vit le mieux en France, publié dans le Journal du Dimanche, ce dimanche 11 avril.

Soleil et ciel bleu sur le quai du Châtelet à Orléans, le 30 mars 2021 © Radio France - Antoine Denéchère

Elle est ainsi la seule commune du Loiret à intégrer ce classement. Elle perd néanmoins deux rangs, par rapport à 2020. Orléans est désormais 34ème du classement.

Un classement basé sur près de 200 critères

Pour établir son classement 2021, l'association s'est basée sur 183 critères, notamment la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité ou encore les sports et loisirs.

La place Sainte-Croix sous la neige à Orléans © Radio France - Anne Oger

Et avec une nouveauté cette année dans la méthodologie : la prise en compte de la couverture en haut et très haut débits, particulièrement importante, en pleine crise sanitaire et alors que le télétravail est devenu la norme ces derniers mois.

Les villes qui occupent le haut du classement cette année sont Annecy, Bayonne, Angers, La Rochelle et Le Mans.