EN IMAGES - Orléans : des balades en calèche pour une Saint-Valentin en amoureux

Pour la Saint-Valentin, l'Office de tourisme a décidé d'organiser des balades en calèche pour (re) découvrir la ville, ses ruelles et ses monuments. Ce dimanche, un couple d'une soixantaine d'années était le premier à monter à bord de la calèche. Et ils sont conquis !

Jérôme a les larmes aux yeux. Il ne s'attendait pas du tout, ce dimanche matin, à monter à bord d'une calèche, c'est une surprise de sa compagne, Catherine, pour leur toute première Saint-Valentin. "Comme on peut pas aller au cinéma ni au restaurant, quand j'ai vu que l'Office de tourisme d'Orléans proposait la calèche je me suis dit que c'était une très bonne idée !", s'enthousiasme cette Orléanaise de toujours.

Pour leur première Saint-Valentin, Catherine a fait la surprise à Jérôme de l'emmener faire un tour en calèche à Orléans. © Radio France - Marine Protais

Le couple, âgé d'une soixantaine d'années, s'est fait offrir une rose et deux coupes de champagne par l'Office de tourisme à leur arrivée. C'est donc prêts à trinquer qu'ils grimpent dans la calèche. "Wouah, elle est magnifique !", s'émerveille, presque en choeur, le duo.

"Oh bah moi je monte hein, c'est trop beau !", s'impatiente Catherine. Ni une ni deux, le couple est confortablement installé sur une banquette marron, prêt à voyager dans le temps.

(Re) découvrir Orléans

Aux commandes, pour guider Airelle des Bois, une jument de 11 ans à la robe marron, Sébastien, originaire de Fay-aux-Loges. "Allez on y va !", lâche-t-il, aussi excité que ses clients. "On va place du Martroi, en passant par le derrière de l'Office, ça fait un tour sympa ! Il y a la rue des Cures, qui est jolie, et puis on est certain de croiser du monde qui regarde !", s'amuse Sébastien.

C'est Airelle des Bois, jument de 11 ans, venue de Fay-aux-Loges, qui fait avancer la calèche. © Radio France - Marine Protais

Il organise régulièrement des balades en calèche, mais d'habitude, plutôt pour des groupes, des familles ou des mariages. Le faire pour la Saint-Valentin est une grande première ! Et il semble ravi de cette expérience, tout comme ses deux passagers.

39€ les vingt minutes

Une vingtaine de minutes plus tard, nous retrouvons Catherine et Jérôme, le sourire jusqu'aux oreilles, qui se devine derrière le masque. "On a tout aimé, résume Catherine. Le bruit des sabots, et puis le fait qu'on soit là, tous les deux, et que quelqu'un s'occupe de nous."

Tous les couples, avant la balade en calèche, reçoivent une rose et des coupes de champagne, offertes par l'Office de tourisme d'Orléans. © Radio France - Marine Protais

"Le rythme était super, renchérit son compagnon. On y allait vraiment tranquillement. En fait, on était dans un autre monde, une autre époque. C'était exceptionnel !" La mission semble donc accomplie pour Catherine. Mais désormais, Jérôme avoue avoir "un peu la pression" pour parvenir à lui faire un cadeau à la hauteur.

Sébastien et sa calèche organiseront de nouvelles balades le week-end des 20 et 21 février 2021. © Radio France - Marine Protais

Et si vous aussi, vous souhaitez offrir une promenade en calèche à votre partenaire, sachez qu'il n'est pas trop tard ! L'Office de tourisme d'Orléans a ouvert de nouveaux créneaux pour le week-end prochain, les 20 et 21 février, sur son site internet. Comptez 39€ pour vingt minutes de balade.