Orléans : en plein Festival de Loire, des syndicats de TAO appellent à un mouvement de grève ce samedi

Trois syndicats de chez TAO, le réseau de bus et tramways de la Métropole d'Orléans, appellent à un mouvement de grève pour ce samedi 25 septembre. Ils dénoncent une hausse des agressions et des incivilités vis à vis des conducteurs et des contrôleurs.