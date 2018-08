Orléans : enfin un emplacement pour l'auberge de jeunesse ?

Par Eric Normand, France Bleu Orléans

La Ville d'Orléans devrait bientôt posséder une auberge de jeunesse plus visible et plus accessible. La mairie fait tout pour acheter les locaux du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Les négociations sont en cours.