Quatre bennes sont mises en place par la Ville d'Orléans afin de récupérer votre sapin de Noël. Cette grande opération de recyclage rencontre de plus en plus de succès. 1600 sapins avaient ainsi été récupérés l'an dernier. Ils sont ensuite revalorisés en paillis pour les espaces publics.

Orléans : et maintenant, que faire de son sapin de Noël ?

Noël est passé : ça va être le moment de vous débarrasser de votre sapin. Mais ne le faites pas n'importe où ! La Ville d'Orléans met en place de nouveau cette année une grande opération de recyclage, avec quatre bennes où vous pouvez déposer votre sapin, afin qu'il soit recyclé.

Opération recyclage en place pour la quatrième année

C'est la quatrième année que la Ville d'Orléans met en place cette opération. L'objectif est d'abord d'éviter que les habitants jettent leur sapin de Noël sur le trottoir. Mais le but est aussi de récupérer les arbres pour les recycler.

Les sapins sont ainsi revalorisés en paillis pour les espaces publics de la ville. Ce procédé permet d'éviter l'érosion et le dessèchement des sols, d'apporter de l'humus et donc de favoriser la biodiversité.

Quatre bennes en ville, jusqu'au 18 janvier 2021

Cette année encore, quatre bennes sont donc mises à disposition en centre-ville d'Orléans : rue de la Tour Neuve, boulevard Aristide Briand, rue Notre-Dame-de-Recouvrance, et Boulevard de Verdun. Ceux qui habitent trop loin du centre-ville peuvent se rendre dans les végé-tri de la métropole.

Au fil des ans, l'opération semble rencontrer de plus en plus de succès : en 2019, près de 1.600 sapins de Noël ont été récupérés à Orléans, soit une hausse de 28%. Les bennes sont en place jusqu'au 18 janvier, et bien sûr seuls les sapins naturels sont acceptés, quelle que soit leur espèce.