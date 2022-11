Orléans et Tours sont main dans la main, pour promouvoir le Val de Loire

Orléans et Tours ont décidé d'unir leurs forces pour renforcer l'attractivité touristique de la région. Les représentants des offices de tourisme des deux plus grande villes du Centre-Val de Loire, ont signé un partenariat, la semaine dernière.

Il s'agit de s'appuyer sur l'identité du Val de Loire, pour la "vendre" mieux encore en France et à l'étranger. Vu comme cela pourquoi pas. Mais cette union est une petite "révolution", tant on a tendance à opposer systématiquement les deux villes.

Laquelle est la plus grande ? la plus belle ? la plus agréable à vivre ou encore à visiter ? Tout cela n'a plus lieu d'être nous dit-on, à l'heure du réalisme économique. En clair, à deux on va plus loin pour conquérir de nouveaux marchés.

Développer tourisme de loisirs et tourisme d'affaires

Et il n'y a pas de risque que l'un "croque" l'autre, chacun garde son identité mais on mutualise les moyens, en jouant sur notre environnement qui est la Loire et notre patrimoine avec les châteaux, reconnait Marie-Philippe Lubet, vice-présidente à la Métropole orléanaise et présidente d'Orléans Val de tourisme.

"Chacun va y gagner, nous pouvons avoir beaucoup d'activités en commun, surtout avec l'axe tourisme d'affaires, déjà bien développé sur Tours et qui prend ici, chez nous, une ampleur considérable avec CO'Met, le futur grand équipement d'Orléans va nous permettre d'accueillir beaucoup plus de congrès ".

En face, Nathalie Savaton, vice-présidente de Tours Métropole, qui préside Tours Val de Loire Tourisme, a le même discours. Il s'agit d'une concurrence loyale entre les deux villes et c'est une union donnant-donnant.

Gagnant gagnant

"Vous à Orléans vous êtes très proches de Paris, nous aussi avec le TGV mais nous sommes aussi très proches des Pays de Loire et de l'Aquitaine, donc ce sont ces axes-là qu'il nous faut travailler ensemble, pour avoir plus de visibilité".

En attendant les deux métropoles préfèrent garder pour elles, leurs chiffres de la dernière saison touristique, histoire sans doute de ne fâcher personne ...

La première opération commune aura lieu, le mardi 8 novembre à Paris, avec le soutien du Comité régional du tourisme. Baptisée "Destination Val de Loire : la Loire se met en scène", jeu de mots, puisque ce sera sur une péniche, sur la Seine. Ce rendez-vous est destiné aux organisateurs de congrès, séminaires et aux tour-opérateurs de l'Ile de France.