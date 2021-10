Orléans expérimente sa première "rue scolaire"

Pour permettre aux élèves et aux parents d'accéder en toute sécurité à l'école maternelle Marie-Stuart, la Ville d'Orléans teste une "rue scolaire" à partir de ce lundi 11 octobre. La rue est interdite aux voitures aux heures d'ouverture et fermeture de l'école. L'expérimentation va durer un mois.

A compter de ce lundi 11 octobre, la Ville d'Orléans teste ce qu'on appelle "une rue scolaire" aux abords de l'école maternelle publique Marie-Stuart. En clair : jusqu’au 19 novembre 2021, la rue de la Gendarmerie (rue à sens unique, située quartier de l'Argonne) dans laquelle se trouve cette école, sera fermée à la circulation le matin de 8h10 à 8h55 et l’après-midi de 16h15 à 16h45. Une barrière sera installée à cet effet.

Une première en Centre-Val-de-Loire"

La Mairie d'Orléans affirme qu'elle est la "première ville de la région Centre-Val de Loire à mettre en place cette expérimentation". Trottinettes, vélos, piétons pourront accéder en toute sécurité à l'école Marie-Stuart.

La barrière qui sert à matérialiser la fermeture de la rue à la circulation © Radio France - Julien Frenoy

L'objectif est de "favoriser la sécurité des élèves et sensibiliser les parents à changer leurs habitudes en leur donnant la possibilité de se réapproprier leur quartier et offrir ainsi un espace public de proximité apaisé", explique la Ville d'Orléans.

Tout part d'un constat largement partagé par les familles dont les enfants sont scolarisés à Marie-Stuart : la circulation est parfois trop rapide dans une rue étroite, il y a beaucoup de stationnements gênants, ce qui entraîne un manque de places pour circuler sur le trottoir.

"Ca crée des situations de conflit et de sécurité quotidiens", explique Annick Loschetter, mère d'élèves à Marie-Stuart, "aujourd'hui, ce n'est pas forcément un choix évident de venir à l'école en vélo avec ses enfants à cause de ces problèmes d'incivilités et de stationnement anarchique, il y a probablement des gens qui, du coup, même s'ils n'habitent pas loin de l'école, prennent leur voiture car ils ne se sentent pas en sécurité ou en tout cas pas dans une ambiance conviviale pour amener leurs enfants".

86% des familles ont dit OUI à l'expérimentation

La mairie d'Orléans a donc travaillé avec un collectif de parents d'élèves. Et a demandé l'accord des familles qui ont été appelés à se prononcer pour ou contre l'expérimentation de la rue scolaire. Résultat de la consultation menée fin septembre, indique la Ville : 86% des parents se sont dit favorables.

La rue de la gendarmerie, au niveau de l'école Marie-Stuart, à Orléans © Radio France - Julien Frenoy

Certaines familles qui viennent à vélo le disent, "il faut faire attention !", comme cette mère d'élèves rencontrée jeudi dernier devant l'école à l'heure de l'ouverture : "c'est vrai que c'est dangereux, explique cette maman croisée jeudi dernier devant l'établissement, "regardez, il y a une voiture garée sur la piste cyclable, donc nos enfants sont obligés de se mettre sur la route des voitures et c'est dangereux !"

Certains disent ne pas avoir le choix, comme cette autre maman : "j'ai quatre enfants, la voiture, c'est beaucoup plus pratique, car je dois traverser le pont Thinat pour venir. Donc je m'adapterai et j'irai me garer un peu plus loin".

L'idée n'est pas de pénaliser les automobilistes"

Chrystel de Filippi, adjointe (LR) en charge de l'éducation à Orléans, qui a piloté ce projet, il faudra faire preuve de pédagogie. "L'idée n'est pas de pénaliser les automobilistes ou d'aller contre eux, c'est de leur proposer des alternatives, et je rappelle qu'il y a des places de stationnement à proximité".

Chrystel de Filippi, adjointe au maire d'Orléans (Les Républicains), en février 2021 © Radio France - Radio France

"A la fin de cette expérimentation, un retour d’expériences sera demandé aux parents. La Mairie d’Orléans envisagera ainsi la mise en place définitive ou non de la rue scolaire pour l’école Marie Stuart et d’organiser d’autres expérimentations dans les écoles orléanaises", explique la mairie d'Orléans.