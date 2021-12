Orléans : Gabriel pour les garçons, Alice, Alba et Lina pour les filles, prénoms les plus donnés de l'année

Jade et Arthur étaient les prénoms les plus donnés de l'année 2020 : pour le palmarès à Orléans en 2021, on reste dans des prénoms dits classiques, puisque selon les données fournies par la Ville d'Orléans (chiffres arrêtés au 23/12), le prénom le plus donné cette année est Gabriel chez les garçons. Trente-sept petits Gabriel sont nés en effet dans la commune cette année (le prénom était déjà dans le TOP 10 l'an passé)

Chez les filles, trois prénoms occupent la première place ex-aequo : Alba, Alice et Lina (prénoms donnés 20 fois). On vous laisse découvrir le classement complet.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



