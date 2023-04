Orléans : il va parcourir Lisbonne-Copenhague à vélo pour sa nièce Ava, née sans oreille

"Voilà la bête ! La toile de tente, le sac de couchage, quatre sacoches pour le rangement... je suis bien équipé !" s'exclame Xavier Pageot en contemplant son vélo. C'est avec cet équipement qu'il va rouler de Lisbonne à Copenhague, un périple de 5 000 kilomètres, pour raconter l'histoire de sa petite-nièce Ava.

ⓘ Publicité

230 000€ pour pouvoir entendre

Ava, une petite fille d'un an, est née avec une malformation des oreilles appelée Microtie (non développement du pavillon) et Atrésie (absence de conduit auditif et de tympan). En France, il n'existe pas d'opération pour reconstruire son conduit auditif, il faut se rendre aux Etats-Unis pour bénéficier d'une telle intervention. Les parents d'Ada ont estimé le déplacement et le prix de l'opération a plus de 230 000€.

Xavier partira de Lisbonne le 7 avril 2023, et tout au long de son périple, le cycliste va distribuer des tracs pour faire connaître la maladie d'Ava "je ne vais pas faire une quête, je veux seulement parler de ma nièce. Si les gens veulent faire un don, ils pourront le faire tranquillement chez eux en ligne" détaille le retraité orléanais.

Pour faire un don à la petite Ava c'est ici