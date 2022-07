Orléans : l'association Bouchons d'Amour 45 lance un appel pour trouver un nouveau local

Bouchons 45, qui trie et recycle des bouchons en plastique en faveur des personnes handicapées, a besoin d'un nouveau local sur Orléans. Il lui faut un bâtiment d'au moins 150 mètres carrés, au sud d'Orléans et sans loyer à payer. L'association lance un appel en urgence.

Depuis plusieurs années, Bouchons d'Amour 45 a pris ses aises dans un hangar, qui lui est prêté, rue des Montées à Orléans. Mais, le propriétaire des lieux est décédé et le local va être vendu. "Voilà pourquoi on lance un appel " explique Catherine Duchêne, la présidende de l'association. " On a besoin d'un local pour trier les bouchons sur des tables, on ne peut quand même pas faire ça dehors".

L'association cherche un local de 150 m2, si possible au sud d'Orléans

Dans le Loiret, Bouchons d'Amour compte près de 300 points de collecte de bouchons : entreprises, commerces et mairies. Une fois récupérés, les bouchons sont triés puis mis en sac avant d'être envoyés vers le recyclage. En ce moment, une tonne de bouchons est payé 325 euros. " On a 15 permanences par mois dans notre local pour trier ces bouchons. On fait ce travail sur de grandes tables, on n'a pas besoin trop chose, juste un toit et un local fermé." La difficulté pour l'association est non seulement de trouver un local vide mais aussi que ce local soit à mis à disposition gratuitement par son propriétaire. " Tout l'argent que l'on récupère avec les bouchons va vers l'aide pour les personnes handicapées. Il n'est donc pas question de payer un loyer. Par contre, on peut assurer le local."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans l'espoir de trouver un gentil propriétaire de hangar ou autre bâtiment, Bouchons d'Amour 45 a lancé un appel sur sa page Facebook. L'association a également écrit à la Métropole d'Orléans et à plusieurs mairies au sud d'Orléans. " On veut rester dans cette zone" insiste la présidente " la plupart de nos bénévoles habitent dans le coin. Ce sera plus difficile pour eux si on doit aller sur Saran ou même au delà".

En 2021, une vingtaine de Loirétains handicapés ont été aidés par Bouchons d'Amour 45

En 2021, grâce aux bouchons recyclés, Bouchons d'Amour 45 a récolté un peu plus de 28.000 euros. Cet argent a permis d'aider une vingtaine de Loirétains handicapés pour l'achat de fauteuils roulants ou encore pour financer des travaux d'accessibilité. " Les dossiers sont montés avec la MDPH, la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. On apporte un petit complément. Il faut savoir qu'un fauteuil roulant pour un handicap lourd, par exemple, ça commence à 24.000 euros et malheureusement, tout n'est pas pris en charge" précise Catherine Duchêne.