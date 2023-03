Orléans : L'association des mariniers n'a plus qu'un mois pour trouver un nouveau local

Dans ce grand dépôt d'une zone industrielle de Saint-Jean-le-Blanc, les ateliers débordent d'outils et une dizaine de bateaux privés sont stockés, Jean-Pierre Mamet, président de l'association des mariniers, ce local est vital pour leur activité. "Ici c'est l'entretien et la mise en réparation des bateaux, explique-t-il. On nettoie les bateaux ici, on a beaucoup de bois, des outils, des remorques. Ce sont des choses que chaque membre amène ici. Nous avons peu de moyens et on ne peut pas mettre ça dans la rue."

Cette association fonctionne 35 adhérents bénévoles, ce qui ne facilite pas les recherches selon Jean-Pierre Mamet. "Le nerf de la guerre c'est l'argent, c'est un souci pour trouver quelque chose. On ne demande pas un local de luxe, nous avons besoin d'eau, d'un peu d'électricité et de mettre les bateaux à l'abri." L'association est à la recherche d'un local de 250 à 500 mètres carrés avec un espace extérieur pour leurs plus grosses pièces.

C'est dans ce local que les mariniers réparent les pièces de leurs bateaux © Radio France - Antoine Vandendrische

Et pour le président de l'association, toutes les propositions sont bienvenues. "Ça peut être un vieux bâtiment qui ne sert plus depuis longtemps, ça peut être une serre, une grange, un atelier qui n'est plus utilisé. On pourrait même faire le gardiennage, affirme-t-il. Ça peut être temporaire mais il est évident que pour les personnes qui nous aideront, nous pourrons renvoyer l'ascenseur, sous forme de promenade ou des choses comme ça."

Un cercle social en péril

Et s'ils ne trouvent pas d'ici avril, les mariniers pourraient cesser leur activité et abandonner leur flotte (cela représente six bateaux), après six ans d'existence. Pour Michel, marinier depuis plus de 25 ans, ce local est plus qu'un lieu de travail : "Il y a de la vie ici, c'est un lieu de rencontre avec les copains pour travailler ensemble sur les bateaux et partager de bons moments. C'est ce que nous ne voulons pas perdre."

S'ils n'ont pas encore trouvé, les mariniers restent optimistes et peuvent compter sur la Métropole d'Orléans qui les aide à trouver un nouveau local, d'ici avril.