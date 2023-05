Orléans : L'association L214 reconstitue une scène de crime pour sensibiliser sur les violences animales

Sur le sol, des silhouettes d'animaux sont dessinées à la craie, du faux sang est inspecté et amené dans un faux laboratoire, tout est fait pour ressembler à une scène de crime. Interdiction d'entrer dans la zone dans laquelle se trouve Sophie, bénévole de l'association L214, vêtue d'un costume de police. Elle mène l'enquête : "On a retrouvé des animaux ensanglantés et tués, des poulets, une vache, un cochon, ce sont des animaux d'élevages."

Le but est de donner à voir ce qu'il se passe dans les abattoirs en France. Coline Descubes, co-référente de L214 à Orléans dresse le bilan : "En France, on tue chaque jour 3 millions d'animaux, cela représente 35 animaux tués chaque seconde. Les abattoirs sont des lieux extrêmement fermés et donc on amène la réalité de ce qu'est un abattoir, dans la rue à Orléans."

L'action de sensibilisation prend la forme d'une enquête de police, après la mort d'animaux d'élevage © Radio France - Antoine Vandendrische

Un temps d'échange est organisé avec les passants pour sensibiliser à la cause animale mais aussi pour interroger sur la consommation de viande. "Je trouve que c'est bien imagé, j'ai déjà vu des manifestations un peu plus violentes, là c'est plus calme et ça me fait me poser encore plus de questions sur les méthodes et sur la façon avec laquelle on se nourrit." nous confie une mère de famille. "Ça me fait réfléchir, manger moins de viande, ça serait pas mal."

Certaines personnes trouvent la démarche extrême mais comprennent la démarche : "Je trouve ça un peu choquant en plein centre-ville mais ça marque les esprits. Cela reste important pour faire changer les mentalités, il faut arrêter de manger de la viande." indique Linda

Sophie, bénévole de l'association de L214, vêtue en policière pour cette action de sensibilisation © Radio France - Antoine Vandendrische

L'association souhaite inciter la population à des modes de consommation alternatifs : "On peut arrêter de tuer les animaux pour l'alimentation, diminuer la part de la viande et faire entrer plus de végétal dans notre assiette. Il est possible de faire autrement." affirme Raphaël Legros, co-référant de L214 à Orléans

L'association souhaite faire un à deux actes de sensibilisation par mois à Orléans, sous forme de distribution de tracts et d'échange avec la population.