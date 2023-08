Orléans : L'équipe de France de basket domine la Lituanie en match de préparation pour le mondial (90-72)

C'est une victoire qui s'est décidée en un peu moins de 7 minutes pour les Bleus ce mercredi face à la Lituanie. Au tournant des deuxième et troisième quart temps, ils ont mis fin au suspense en inscrivant une série de 19 points. Bien aidés par les joueurs cadres, Nicolas Batum, Rudy Gobert et Nando de Colo, l'équipe de France a été en réussite en attaque et a montré une défense solide.

Un match avec une folle ambiance dans une Arena à l'affluence record, 10.122 spectateurs ont assisté à la partie. Un moment spécial pour l'ailier fort Yoan Makoundou qui fêtait ses 23 ans hier : "Je voulais un bon anniversaire, complet quoi ! C'est kiffant, on bâtit, on s'entraîne, on crée un groupe solide avec un bon jeu, les uns pour les autres. Faire partie de ça, aussi tôt dans ma carrière, c'est fantastique pour moi."

C'est la quatrième victoire en autant de match de préparations en France, un bilan très positif pour le meneur Sylvain Francisco, pour qui la route reste longue : "On a encore des petits déchets mais on voit qu'on s'améliore de plus en plus et ça fait plaisir. Le niveau de jeu est présent mais ce n'est pas encore assez, on doit progresser."

10.122 spectateurs étaient présents ce mercredi soir à l'Arena de CO'Met, c'est un record d'affluence. © Radio France - Antoine Vandendrische

Un constat partagé par l'ailier fort Guerschon Yabusele qui voit des points à travailler dans le jeu des Bleus : "Il ne faut pas s'enflammer. Il y a beaucoup d'erreurs encore qu'on doit corriger et vite. On a encore eu des problèmes sur les rebonds offensifs. On va se préparer au maximum pour être le plus prêt pour la compétition."

Pour le sélectionneur Vincent Collet, c'est une performance très positive "La plus belle chose c'était l'état d'esprit. Le bonheur surtout de voir le coéquipier réussir. Ce sont des petites choses mais si on les conserve, ça peut nous aider dans la compétition."

Il reste trois matchs de préparation à l'équipe de France, à l'extérieur cette fois-ci. Un nouveau match contre la Lituanie à Vilnius ce vendredi à 18h30. Puis les Français décolleront pour le Japon où ils joueront deux matchs avant d'entamer la coupe du monde.