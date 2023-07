Orléans : l'office de tourisme propose désormais des vélos en location

Depuis quelques années, Orléans n'est plus seulement une étape vers les Châteaux de la Loire. Les touristes s'y arrêtent plusieurs jours. Et effet de mode oblige, une nouvelle demande est apparue à l'office de tourisme d'Orléans Métropole. " On a des clients qui veulent louer un vélo une après-midi, 1 jour ou 2 mais pas plus" explique Jean-David Hestin, le directeur adjoint de l'office. "Or, ils ont du mal à trouver. Sur la place orléanaise, les loueurs de vélos ont tendance à priviliégier les locations longue durée pour la Loire à vélo notamment".

"Les touristes ont envie de micro- aventures en vélo"

L'office a donc décidé d'agir et vient d'acheter sur ses fonds propres 6 vélos. Ils sont désormais disponibles à la location courte durée. "On a passé un partenariat avec le loueur Vélo Val de Loire, situé quai Cypierre. C'est lui qui stocke et entretient les vélos et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème" explique Jean-David Hestin. "Aujourd'hui, les touristes ont envie de patrimoine, de culture mais aussi de micro-aventures comme une balade en canoë ou en vélo".

Pour réserver, il faudra aller sur le site de l'office de tourisme ou directement à l'accueil, place du Martroi. Les tarifs vont de 16 euros la demi journée à 43 euros les 3 jours. Les détenteurs d'un city pass auront droit à 50% de réduction.