C'est, hélas, un grand classique de l'été à Orléans. Depuis ce mardi et jusqu'à nouvel ordre, la baignade est interdite sur la base de loisirs de l'île Charlemagne. Un contrôle de l'Agence Régionale de Santé a révélé la présence de cyanobactéries.

Les algues bleues sont donc de retour à l'île Charlemagne !! Un contrôle réglementaire de l'Agence Régionale de Santé vient de révéler la présence de cyanobactéries dans les eaux de baignade de la base de loisirs. Ces organismes vivants, qui prolifèrent généralement avec la chaleur, sont dangereux pour les baigneurs. Ils peuvent provoquer des intoxications voire atteindre le système nerveux.

En raison du risque encouru, la Préfecture du Loiret a donc demandé ce mardi à la Mairie d'Orléans d'interdire la baignade dans les zones 1 et 2 de l'île Charlemagne. La pratique des activités nautiques est maintenue mais les usagers sont invités à ne pas ingérer l'eau et à prendre une douche après. La pêche est également possible mais il est déconseillé de consommer les produits issus de la pêche.

Un phénomène récurrent à Orléans

Chaque été ou presque, le même problème se pose à l'île Charlemagne. En 2013 déjà, des travaux importants ont été menés par la ville. 500 tonnes d'herbes aquatiques ont été enlevées du plan d'eau. Mais, ça n'a pas suffi. Un nouveau chantier est annoncé pour septembre 2019 afin de rétablir un équilibre écologique dans ce plan d'eau artificiel. Plusieurs solutions sont envisagées. Une décision doit être prise par les élus en janvier prochain. France Bleu Orléans avait d'ailleurs consacré en décembre dernier un décryptage sur cette problématique.

Où se baigner du coup à Orléans ?

Cette fermeture de la baignade à l'île Charlemagne tombe vraiment mal cette année. La piscine de la Source est en chantier. La piscine du Palais des sports est elle fermée depuis fin juin pour un problème de légionelle. De nouvelles analyses ont d'ailleurs été effectuées et les résultats seront connus en fin de semaine. Reste la piscine éphémère de la Source. Elle sera gratuite les samedis et dimanches ( de 12h à 19 h) tant que la baignade sera interdite à l'île Charlemagne.