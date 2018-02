Depuis lundi et la présentation officielle de Mathilde Edey Gamassou, qui figurera cette année la Pucelle aux fêtes Johanniques d'Orléans, les réseaux sociaux sont assaillis de propos racistes voire d'insultes et d'injures. Pour la première fois, la jeune fille élue est métisse.

Orléans, France

Mathilde Edey Gamassou est la nouvelle figure de Jeanne d'Arc cette année. L'élève en première littéraire au lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte à Orléans a été sélectionnée parmi 13 candidates, la jeune fille a 17 ans, elle succède à Priscille de la Batie. Une jeune fille déjà bien occupée, elle est escrimeuse, cheftaine scout et encadre des jeunes en pastoral. Un choix qui déchaîne les commentaires sur les réseaux sociaux. Sur Twitter et Facebook, de nombreux internautes postent des messages hostiles à cette nomination, voire injurieux et racistes.

Un des nombreux tweets hostiles à la nouvelle Jeanne d'Arc

Autre tweet

"On ne peut empêcher les ânes de braire - Béatrice Baranger

Ces messages ont fait réagir l'association Orléans-Jeanne-D'Arc qui organise la désignation de celle qui chaque année défile le 8 mai dans les rues d'Orléans sous les traits de la libératrice de la ville en 1429. La présidente de l'association Bénédicte Baranger "regrette de tout cœur" ce qu'il se passe. Pour Bénédicte Baranger, la jeune fille répond aux critères de sélection : être catholique pratiquante, habiter Orléans depuis au moins 10 ans, être scolarisée dans un lycée orléanais public ou privé et donner gratuitement du temps aux autres. "Mathilde Edey Gamassou est une jeune fille bien...point!." Et la présidente de rajouter "on ne peut empêcher le vent de souffler et les ânes de braire."

Le maire d'Orléans réagit

Le maire d'Orléans a tenu à réagir lui aussi. Sur Twitter et Facebook, Olivier Carré a rappelé que la jeune fille répondait aux critères de sélection pour figurer Jeanne d'Arc et "qu'en 2018 Orléans célèbre Jeanne d'Arc par une jeune femme qui évoque son courage, sa foi et sa vision... Mathilde possède toutes ces qualités".

Mathilde a été choisie par le jury:Ville. Armée,Clergé,les Jeanne œuvrant dans l’association.Seul critère:qu’en 2018 comme depuis 589 ans,le peuple d’Orléans célèbre Jeanne d’Arc par une jeune femme qui évoque son courage,sa foi et sa vision.Mathilde possède toutes ces qualités. — Olivier Carré (@olivier_carre) February 21, 2018

Injures raciales

Certains messages vont encore plus loin et s'attaquent directement à la jeune fille. Des injures à caractère racial et des incitations à la haine raciale qui tombent sous le coup de la loi. Les peines prévues peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison.