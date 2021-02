Orléans : la justice ordonne l'évacuation du campement de la Place d'Arc, les associations sont en émoi

Depuis ce vendredi matin, la polémique enfle sur les réseaux sociaux autour du sort réservé aux sans abri installés depuis des mois sous la Place d'Arc à Orléans. L'association "Les Mains tendues" accuse la Métropole d'Orléans de " vouloir faire place nette en expulsant les sans abris de la Place d'Arc" suite à une décision de justice. Mais, qu'en est -il vraiment ? France Bleu Orléans a cherché à comprendre

Un campement menacé depuis plusieurs mois

Depuis octobre dernier déjà, la Mairie d'Orléans souhaite faire démanteler ce camp qui s'est installé au fil des mois devant l'ancienne boutique TAO, près de l'arrêt de tramway. Invité de France Bleu Orléans, le 05 octobre dernier, Florent Montillot, le premier adjoint déclarait : " Nous voulons faire disparaître le campement qui s'est installé sous la place d'Arc et qui est innommable." Mais, à cet endroit, c'est la Métropole d'Orléans qui est propriétaire. C'est donc elle qui a saisi le Tribunal Administratif d'Orléans pour demander l'évacuation du campement. Le 22 janvier dernier, la justice lui a donc donné raison et à tout moment, la Métropole peut avoir recours aux forces de l'ordre pour démanteler le campement.

Ce qui nous choque, c'est le tempo

Juridiquement, la Métropole peut donc agir à tout moment et c'est là dessus que les associations montent au créneau. Elles redoutent une intervention dans les jours ou semaines qui viennent comme l'explique Jérôme Schenck, co-fondateur de l'association des Mains Tendues : " On était au courant que les autorités souhaitaient nettoyer la Place d'Arc et quelque part, c'était souhaitable pour les personnes qui y vivent. Mais nous n'étions pas au courant de la procédure judiciaire en cours. Ce qui nous choque, c'est le tempo. On ne va pas mettre des gens en situation délicate alors qu'on est en plein hiver."

Pas d'évacuation dans l'immédiat assure la Métropole d'Orléans

Selon nos informations, la Métropole d'Orléans n'envisage pas de faire évacuer le campement de la Place d'Arc prochainement. Pour l'instant, elle travaille encore avec les services sociaux et les services de l'Etat pour trouver des solutions d'hébergement à ces sans abris " C'est là où ç'est compliqué aussi" insiste Jérôme Schenck, " parmi ces sans abri de la Place d'Arc, il y a des individus qui ne veulent pas forcément se retrouver en foyer ou des sans papiers qui ont peur d'être renvoyés à la frontière."

Suite au message Facebook de l'association les "Mains tendues", la direction régionale de la cohésion sociale ( service de l'Etat) a réaffirmé ce vendredi qu'elle travaillait elle aussi à trouver des solutions de relogement pour les sans abri de la Place d'Arc.